Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch và triển khai tất cả các chiến lược digital marketing, bao gồm: Facebook ads, Google ads, Tik Tok,…..

Trực tiếp lên các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng quảng cáo.

Thiết kế, xây dựng và duy trì hình ảnh của thương hiệu trên mạng xã hội.

Đo lường và báo cáo hiệu suất tất cả các chiến dịch digital marketing và đánh giá dựa trên mục tiêu đề ra (ROI và KPI).

Xác định xu hướng và thông tin chi tiết, đồng thời tối ưu hóa ngân sách và hiệu suất dựa trên thông tin chi tiết.

Xây dựng các chiến lược phát triển mới.

Quản lý team, đưa giải pháp, cải tiến đảm bảo mục tiêu đề ra.

Lập kế hoạch, thực hiện và đo lường các chiến dịch marketing thử nghiệm.

Làm việc với các thành viên trong team để tạo landing page và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Phân tích để đánh giá trải nghiệm khách hàng cuối trên nhiều kênh và các điểm tiếp xúc của khách hàng.

Tối ưu hóa kênh người dùng.

Xây dựng và quản lý tài nguyên.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cử nhân chuyên ngành marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo hoặc digital marketing, trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý team.

Kiến thức chuyên sâu về đa dạng các nền tảng truyền thông xã hội, thủ thuật và phân tích web.

Có kinh nghiệm đã từng chạy trong ngành thẩm mỹ, ưu tiên các bạn đã từng chạy các dịch vụ về da, làm đẹp, trẻ hóa…

Kỹ năng giao tiếp và tương tác hiệu quả.

Liên tục cập nhật các xu hướng và công nghệ thuộc lĩnh vực digital marketing.

Được Hưởng Những Gì

Lương chính: 15-25 triệu + KPI (thu nhập 30tr-60tr) sẵn sàng deal theo năng lực làm việc.

Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 25,000vnđ/ngày=> 650.000vnđ/tháng đối với nhân viên chính thức (áp dụng từ tháng thứ 2 trở đi), vé tháng gửi xe công ty hỗ trợ, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

