Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Riki, số 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch & triển khai marketing đa kênh: Quản lý ngân sách & hiệu suất Ads, chăm sóc khách hàng, marketing cửa hàng offline, phát triển KOLs/KOCs, tối ưu sàn TMĐT và nghiên cứu kênh mới.

Quản trị & tối ưu chi phí marketing: Kiểm soát ngân sách, tối ưu ROAS, đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Xây dựng & quản lý đội nhóm marketing: Tuyển dụng, quản lý team Ads, Content, Media, booking KOLs/KOCs; phối hợp với Sales & CSKH để tăng hiệu quả.

Đề xuất & thực thi chiến dịch tăng trưởng: Xây dựng chương trình khuyến mãi, cập nhật xu hướng, nghiên cứu khách hàng & thị trường để tối ưu chi

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành, đã làm việc trong ngành thời trang.

Có khả năng lập kế hoạch, quản lý & triển khai thực thi.

Tư duy data-driven: đọc số liệu, phân tích & tối ưu liên tục

Có kinh nghiệm chạy Ads, phát triển KOLs/KOCs & Affiliate là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20-30 triệu/tháng (cứng + KPI theo doanh số)

Thưởng: Theo hiệu suất & kết quả kinh doanh.thá

Cơ hội thăng tiến: Trở thành Trưởng phòng MKT khi mở rộng quy mô.

Thưởng lễ tết, du lịch, team building,…

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có nhiều khả năng phát triển bản thân, thăng tiến lên các vị trí quản lý.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và học các kỹ năng sale và các kỹ năng mềm.

Được quyền đề xuất các nguồn lực hỗ trợ, các giải pháp để hoàn thành công việc của phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.