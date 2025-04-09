Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Riki, số 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch & triển khai marketing đa kênh: Quản lý ngân sách & hiệu suất Ads, chăm sóc khách hàng, marketing cửa hàng offline, phát triển KOLs/KOCs, tối ưu sàn TMĐT và nghiên cứu kênh mới.
Lập kế hoạch & triển khai marketing đa kênh
Quản trị & tối ưu chi phí marketing: Kiểm soát ngân sách, tối ưu ROAS, đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Quản trị & tối ưu chi phí marketing
Xây dựng & quản lý đội nhóm marketing: Tuyển dụng, quản lý team Ads, Content, Media, booking KOLs/KOCs; phối hợp với Sales & CSKH để tăng hiệu quả.
Xây dựng & quản lý đội nhóm marketing
Đề xuất & thực thi chiến dịch tăng trưởng: Xây dựng chương trình khuyến mãi, cập nhật xu hướng, nghiên cứu khách hàng & thị trường để tối ưu chi
Đề xuất & thực thi chiến dịch tăng trưởng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành, đã làm việc trong ngành thời trang.
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm
Có khả năng lập kế hoạch, quản lý & triển khai thực thi.
lập kế hoạch, quản lý & triển khai thực thi
Tư duy data-driven: đọc số liệu, phân tích & tối ưu liên tục
data-driven: đọc số liệu, phân tích & tối ưu liên tục
Có kinh nghiệm chạy Ads, phát triển KOLs/KOCs & Affiliate là lợi thế.
chạy Ads, phát triển KOLs/KOCs & Affiliate

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20-30 triệu/tháng (cứng + KPI theo doanh số)
Thu nhập:
Thưởng: Theo hiệu suất & kết quả kinh doanh.thá
Thưởng
Cơ hội thăng tiến: Trở thành Trưởng phòng MKT khi mở rộng quy mô.
Thưởng lễ tết, du lịch, team building,…
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có nhiều khả năng phát triển bản thân, thăng tiến lên các vị trí quản lý.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và học các kỹ năng sale và các kỹ năng mềm.
Được quyền đề xuất các nguồn lực hỗ trợ, các giải pháp để hoàn thành công việc của phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

