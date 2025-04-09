Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng và thực thi chiến lược truyền thông có trả phí toàn diện trên các nền tảng như Google Ads, Facebook/Meta, TikTok, LinkedIn và các nền tảng khác.

• Chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình mua truyền thông: từ lập kế hoạch ngân sách, thiết lập chiến dịch đến tối ưu hóa và báo cáo.

• Triển khai và quản lý các công cụ theo dõi chuyển đổi, tích hợp pixel, thiết lập phễu retargeting và chiến lược lookalike.

• Liên tục tối ưu hóa chiến dịch dựa trên dữ liệu nhằm cải thiện CPL, CTR, ROAS và chất lượng lead.

• Phối hợp với nhóm thiết kế và nội dung để sản xuất các tài sản quảng cáo hiệu quả (copy, banner, video).

• Phối hợp với các Quản lý Marketing Dự án và nhóm Kinh doanh để đảm bảo chất lượng lead và định hướng chiến dịch đúng mục tiêu.

• Cập nhật các thay đổi từ nền tảng, xu hướng quảng cáo và hoạt động của đối thủ để thúc đẩy đổi mới.

• Quản lý và huấn luyện Chuyên viên Marketing Hiệu suất, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và định hướng phát triển sự nghiệp.