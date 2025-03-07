Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 26, phố Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Định hướng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và các hoạt động Marketing của thương hiệu Susumi:
Chịu trách nhiệm quản lý các kênh truyền thông, lên định hướng chiến lược nội dung và triển khai các nội dung truyền thông của thương hiệu trên các nền tảng Website, Fanpage, Tiktok, Zalo OA... Đảm bảo đạt được hiệu quả truyền thông đã đề ra và các hoạt động phù hợp với định hướng phát triển, kinh doanh của công ty.
Chủ động update các xu hướng, kênh truyền thông mới có trên thị trường để áp dụng vào công việc.
Lập kế hoạch Digital Marketing nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh và quảng bá hình ảnh thương hiệu.
Chịu trách nhiệm phân tích và triển khai các chiến dịch quảng cáo sản phẩm đa kênh: FB Ads, Google Ads,Tiktok Ads, Zalo Ads....
Hiểu rõ quy định của từng kênh Digital để tối ưu nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo & tối ưu hóa chi phí.
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi, quản lý ngân sách và chi phí cho Digital Marketing.
Phối hợp cùng với Phòng kinh doanh để xây dựng và triển khai các chương trình Marketing tập trung tăng trưởng doanh số.
2. Quản lý & đào tạo nhân viên:
Phân bổ công việc cho nhân viên trong phòng hợp lý và hiệu quả.
Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá công việc thuộc phòng mình quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu công ty, chiến lược Marketing đề ra.
Chịu trách nhiệm với hiệu suất công việc của phòng/bộ phận marketing.
Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao và không trái với quy định của pháp luật

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan và có kinh nghiệm 2-3 năm tại vị trí.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, quản lý và báo cáo.
Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo & truyền cảm hứng cho các thành viên khác trong nhóm theo đuổi các hướng tiếp cận sáng tạo, đột phá và hiệu quả.
Khả năng nhìn bao quát toàn cảnh & chi tiết
Kỹ năng viết, biên tập, Tư duy ngôn ngữ & hình ảnh tốt
Hiểu biết rõ các mạng xã hội (Facebook, Google, Tik Tok… & cách vận hành các kênh quảng cáo.
Tính cách: Chín chắn, năng động, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, chịu được áp lực và có định hướng phát triển

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15-20tr + Phụ cấp + Thưởng KPI
Thời gian làm việc từ 8h00-17h00 (nghỉ trưa 1h). Nghỉ 2 buổi chiều Thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng.
Thực hiện đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN…).
Được tham gia các hoạt động : đi picnic, team building, liên hoan hàng tháng và những hoạt động ngoại khóa khác.
Thưởng Lễ, Tết, ốm đau, hiếu, hỉ, lương tháng thứ 13 và các đãi ngộ khách của Công ty.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

