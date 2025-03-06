Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 79 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng: Xây dựng và triển khai các chiến lược marketing nhằm thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện tại.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng:
Quản lý nhân viên Trade Marketing: Phối hợp với các chi nhánh triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày sản phẩm, chăm sóc khách hàng.
Quản lý nhân viên Trade Marketing:
Quảng lý nhân viên quảng cáo (Ads): Lập kế hoạch, thực hiện và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google, TikTok... để tăng nhận diện thương hiệu và doanh thu.
Quảng lý nhân viên quảng cáo (Ads):
Phối hợp với các phòng ban: Làm việc cùng phòng sale, nhóm truyền thông, phòng Kỹ thuật và các chi nhánh để phát triển các chương trình marketing phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Phối hợp với các phòng ban:
Báo cáo & đánh giá hiệu quả: Theo dõi, phân tích số liệu từ các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả và đề xuất phương án cải thiện.
Báo cáo & đánh giá hiệu quả:

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, y tế, thú y, spa, bán lẻ,…
Kinh nghiệm:
Kỹ năng: Có khả năng lập kế hoạch, quản lý đội nhóm, sáng tạo nội dung, chạy quảng cáo và phân tích số liệu.
Kỹ năng:
Am hiểu digital marketing: Thành thạo các nền tảng quảng cáo trực tuyến và công cụ phân tích số liệu.
Am hiểu digital marketing:
Tư duy chiến lược: Nhạy bén với thị trường, có khả năng phát triển các chiến lược marketing dài hạn.
Tư duy chiến lược:
Khả năng giao tiếp & làm việc nhóm: Có kỹ năng lãnh đạo, phối hợp với các bộ phận khác để đạt mục tiêu chung.
Khả năng giao tiếp & làm việc nhóm:
Chịu được áp lực cao trong công việc
Tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thu nhập: 20-25 triệu (deal theo năng lực)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định;
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng/quý, thưởng lễ tết, sinh nhật…
Teambuilding, du lịch, gala hàng năm.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều năng lượng. Không gian làm việc rộng rãi, thoáng mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: PL05-29, Vinhome River Side 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

