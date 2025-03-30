Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 13, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Triển khai các kế hoạch trade marketing nhằm hỗ trợ đại lý, đối tác phân phối, đảm bảo sản phẩm tiếp cận khách hàng hiệu quả.
Xây dựng chiến lược truyền thông social, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số để gia tăng độ nhận diện & thúc đẩy doanh số.
Phát triển & duy trì cộng đồng khách hàng, kết nối qua các hoạt động online (group, fanpage, webinar) & offline (sự kiện, hội thảo).
Nghiên cứu thị trường, đánh giá đối thủ, đề xuất chiến lược mở rộng thị phần, tối ưu hiệu quả trade & social marketing.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm làm marketing, ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh & phân phối sản phẩm.
Khả năng lập kế hoạch & triển khai marketing, giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn.
Không ngại quay dựng video, sáng tạo nội dung thu hút trên các nền tảng online.
Ưu tiên nếu bạn có kinh nghiệm trong SaaS, phần mềm giáo dục hoặc hệ thống phân
Ưu tiên

Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 20 - 30.000.000đ + com.
20 - 30.000.000đ
Thưởng tháng/quý/năm dựa trên kết quả công việc
Phụ cấp điện thoại, công tác phí
Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe nghỉ mát định kỳ
Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Khu C, D Tầng 9, Tòa nhà số 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

