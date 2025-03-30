Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Triển khai các kế hoạch trade marketing nhằm hỗ trợ đại lý, đối tác phân phối, đảm bảo sản phẩm tiếp cận khách hàng hiệu quả.

Xây dựng chiến lược truyền thông social, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số để gia tăng độ nhận diện & thúc đẩy doanh số.

Phát triển & duy trì cộng đồng khách hàng, kết nối qua các hoạt động online (group, fanpage, webinar) & offline (sự kiện, hội thảo).

Nghiên cứu thị trường, đánh giá đối thủ, đề xuất chiến lược mở rộng thị phần, tối ưu hiệu quả trade & social marketing.

Từ 3 năm kinh nghiệm làm marketing, ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh & phân phối sản phẩm.

Khả năng lập kế hoạch & triển khai marketing, giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn.

Không ngại quay dựng video, sáng tạo nội dung thu hút trên các nền tảng online.

Ưu tiên nếu bạn có kinh nghiệm trong SaaS, phần mềm giáo dục hoặc hệ thống phân

Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 20 - 30.000.000đ + com.

Thưởng tháng/quý/năm dựa trên kết quả công việc

Phụ cấp điện thoại, công tác phí

Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe nghỉ mát định kỳ

Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ

