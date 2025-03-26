Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 25 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng bộ máy của phòng Marketing theo định hướng của Tổng Giám Đốc, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp bộ phận và các hoạt động khác nhằm xây dựng bộ máy hoạt động hiệu quả.
Lập phương án, thực thi các chiến dịch truyền thông và quảng cáo, chương trình khuyến mãi nhằm mục đích phát triển thương hiệu của Công ty.
Xây dựng chiến lược marketing, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý mọi hoạt động Marketing của Công ty một cách hiệu quả trong cả mảng kinh doanh bán buôn và mảng kinh doanh bán lẻ.
Thiết lập ngân sách marketing, kế hoạch sử dụng ngân sách phục vụ cho việc tạo dựng thương hiệu và các chương trình Marketing của Công ty để trình Giám đốc phê duyệt. Chịu trách nhiệm thực thi hoạt động trong phạm vi ngân sách được giao
Thiết lập, xây dụng bộ phận Chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng tăng độ hài lòng của khách hàng, kịp thời ghi nhận và giải quyết những vấn đề khiếu nại phát sinh liên quan đến khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, từ 28 - 40 tuổi, sức khỏe tốt, ngoại hình khá. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing/Kinh tế hoặc Quản trị kinh doanh.
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm Marketing
Am hiểu và có kinh nghiệm khai thác các khía cạnh trong Marketing hiện đại: SEO, truyền thông, mạng xã hội, web….

Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lưc ( 15 - 20 triệu )
Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.
Được hưởng các khoản phụ cấp: BHXH, BHYT, BHTN…và các chế độ đãi ngộ khác: thưởng tết, lễ, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm, ...theo quy định nhà nước và quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 25, phố Gia Quất, quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

