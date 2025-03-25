Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH MAY MẶC HTT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và quản lý team Truyền thông, Marketing

Chịu trách nhiệm lập hoạch định chiến lược, thực thi, giám sát, báo cáo đánh giá toàn bộ các hoạt động truyền thông tiếp thị để thúc đẩy doanh số cũng như đạt được mục tiêu của công ty đề ra.

Xây dựng, đào tạo và quản lý nguồn lực trong team

Xây dựng các quy trình làm việc cho các hoạt động kinh doanh của công ty.

Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc để lên chiến lược và kế hoạch triển khai truyền thông tiếp thị thương hiệu/ dịch vụ/ sản phẩm của công ty.

Có kỹ năng phân tích khách hàng, thị trường, đối thủ từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến dịch vụ/ sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành may mặc.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm thiết kế, có ngoại ngữ là một lợi thế

Từng dẫn dắt đội ngũ nhân viên marketing, ads

Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tốt

Tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân mình

Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC HTT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực ( > 12 triệu)

Cơ hội thăng tiến vị trí quản lý cao cấp với mức hấp dẫn hơn

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội xây dựng đội ngũ của riêng mình

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động hiện hành

Các hoạt động tập thể, giải trí (Bóng đá, ...) hàng tháng; sự kiện team-building hàng tháng; du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC HTT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.