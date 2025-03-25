Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH MAY MẶC HTT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC HTT VIỆT NAM
- Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển và quản lý team Truyền thông, Marketing
Chịu trách nhiệm lập hoạch định chiến lược, thực thi, giám sát, báo cáo đánh giá toàn bộ các hoạt động truyền thông tiếp thị để thúc đẩy doanh số cũng như đạt được mục tiêu của công ty đề ra.
Xây dựng, đào tạo và quản lý nguồn lực trong team
Xây dựng các quy trình làm việc cho các hoạt động kinh doanh của công ty.
Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc để lên chiến lược và kế hoạch triển khai truyền thông tiếp thị thương hiệu/ dịch vụ/ sản phẩm của công ty.
Có kỹ năng phân tích khách hàng, thị trường, đối thủ từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến dịch vụ/ sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành may mặc.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm thiết kế, có ngoại ngữ là một lợi thế
Từng dẫn dắt đội ngũ nhân viên marketing, ads
Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tốt
Tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân mình
Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC HTT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến vị trí quản lý cao cấp với mức hấp dẫn hơn
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội xây dựng đội ngũ của riêng mình
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động hiện hành
Các hoạt động tập thể, giải trí (Bóng đá, ...) hàng tháng; sự kiện team-building hàng tháng; du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC HTT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI