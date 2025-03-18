Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 - A16, KDT Geleximco A, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạch định chiến lược cho team Marketing về phát triển Branding, Content, SEO Web, định hướng chạy quảng cáo trên website và các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Tiktok, Youtube,...

Lập kế hoạch và thiết lập KPI cho nhân sự;

Thiết lập ngân sách, nguồn lực thực hiện, triển khai, theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch truyền thông, quảng cáo;

Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị;

Thực hiện các yêu cầu khác của BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ

Kinh nghiệm 02 năm trở lên ở vị trí tương đương; Ưu tiên có kinh nghiệm MKT ngành vật tư xây dựng

Thông thạo và chuyên môn sâu về các nền tảng Marketing

Quản lý, vận hành bộ phận Marketing; huấn luyện, đào tạo nhân viên

Kỹ năng quản trị, giải quyết vấn đề, giao tiếp, đàm phán tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + thưởng + Phụ cấp ăn trưa + Thử việc 1 tháng

Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty

Lương tháng 13; thăm hỏi, hiếu hỉ; thưởng các ngày lễ, du lịch hằng năm...

Làm việc trong môi trường công nghệ trẻ trung, năng động, được tiếp xúc với các dự án mới và có nhiều cơ hội phát triển, khóa học miễn phí nâng cao kĩ năng chuyên môn lên tới 20.000.000 hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin