Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10

- A16, KDT Geleximco A, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạch định chiến lược cho team Marketing về phát triển Branding, Content, SEO Web, định hướng chạy quảng cáo trên website và các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Tiktok, Youtube,...
Lập kế hoạch và thiết lập KPI cho nhân sự;
Thiết lập ngân sách, nguồn lực thực hiện, triển khai, theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch truyền thông, quảng cáo;
Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị;
Thực hiện các yêu cầu khác của BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ
Kinh nghiệm 02 năm trở lên ở vị trí tương đương; Ưu tiên có kinh nghiệm MKT ngành vật tư xây dựng
Thông thạo và chuyên môn sâu về các nền tảng Marketing
Quản lý, vận hành bộ phận Marketing; huấn luyện, đào tạo nhân viên
Kỹ năng quản trị, giải quyết vấn đề, giao tiếp, đàm phán tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + thưởng + Phụ cấp ăn trưa + Thử việc 1 tháng
Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty
Lương tháng 13; thăm hỏi, hiếu hỉ; thưởng các ngày lễ, du lịch hằng năm...
Làm việc trong môi trường công nghệ trẻ trung, năng động, được tiếp xúc với các dự án mới và có nhiều cơ hội phát triển, khóa học miễn phí nâng cao kĩ năng chuyên môn lên tới 20.000.000 hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Số 10-A16, KĐT Geleximco A, Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, TP. HN Khu vực phía Nam: Số 29 - Đ11, Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

