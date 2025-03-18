Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 10
- A16, KDT Geleximco A, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hoạch định chiến lược cho team Marketing về phát triển Branding, Content, SEO Web, định hướng chạy quảng cáo trên website và các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Tiktok, Youtube,...
Lập kế hoạch và thiết lập KPI cho nhân sự;
Thiết lập ngân sách, nguồn lực thực hiện, triển khai, theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch truyền thông, quảng cáo;
Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị;
Thực hiện các yêu cầu khác của BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 02 năm trở lên ở vị trí tương đương; Ưu tiên có kinh nghiệm MKT ngành vật tư xây dựng
Thông thạo và chuyên môn sâu về các nền tảng Marketing
Quản lý, vận hành bộ phận Marketing; huấn luyện, đào tạo nhân viên
Kỹ năng quản trị, giải quyết vấn đề, giao tiếp, đàm phán tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty
Lương tháng 13; thăm hỏi, hiếu hỉ; thưởng các ngày lễ, du lịch hằng năm...
Làm việc trong môi trường công nghệ trẻ trung, năng động, được tiếp xúc với các dự án mới và có nhiều cơ hội phát triển, khóa học miễn phí nâng cao kĩ năng chuyên môn lên tới 20.000.000 hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI