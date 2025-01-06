Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54b Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Q.Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Tổ chức các hoạt động sự kiện tại các chi nhánh, mở rộng nguồn data từ khách hàng.

Tìm kiếm cơ hội, đề xuất và tổ chức các chương trình Marketing tại địa bàn: tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm tại các điểm bán hàng, siêu thị/ hội chợ/ triển lãm, tài trợ các hoạt động tại địa bàn, ...

Đánh giá tiềm năng, xu hướng của ngành Thẩm mỹ và trực tiếp đi thị trường để mở rộng tệp khách hàng mới hoặc đối tác mới.

Thực hiện các hoạt động liên kết với đối tác, khái thác chéo khách hàng và thương hiệu cùng phân khúc.

Phát triển và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với đối tác/ khách hàng.

Theo dõi, đánh giá, báo cáo hiệu quả thực hiện các chương trình

Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ, đối tác

Thực hiện các công việc khác từ trưởng bộ phận

Từ 25 tuổi trở lên

Có kinh nghiệm trong mảng Trade Marketing/ Sale là một lợi thế

Có kinh nghiệm làm Event

Năng động, có khả năng giao tiếp trực tiếp với khách hàng

Có kinh nghiệm về ngành Thẩm mỹ là một lợi thế

Kỹ năng chuyên môn:

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt với các cấp độ trong công ty.

- Kỹ năng tự nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức mới nhanh.

- Có mối quan hệ đối tác

- Có tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Chăm chỉ, sáng tạo, ham học hỏi, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Độ tuổi: 25-30 Giới tính: Nữ/ Nam/ LGBT - có ngoại hình

Số năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí tuyển: 02 Năm

Thu nhập hấp dẫn: 25-30tr/1 tháng lương đúng ngày

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công Ty, QUy định của nhà nước

Lương T13 theo hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công Ty

Làm việc trong môi trường năng động trẻ trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.