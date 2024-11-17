Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1.1 NỘI DUNG

Lên kế hoạch phát triển nội dung

Theo dõi và phân tích nội dung cạnh tranh để phát triển kế hoạch

Hiểu chi tiết về content chuẩn SEO

Nắm vững kỹ năng liên quan đến tối ưu On Page

Lên kế hoạch audit nội dung hàng tháng, quý, năm

Theo dõi các đầu việc, kế hoạch liên quan đến content

1.2 TECHNICAL

Lên kế hoạch xây dựng backlink, kiểm soát chất lượng backlink trên website

Lên kế hoạch check, audit các lỗi technical on - off page

Kiểm tra cấu trúc hạ tầng website

Hiểu nền tảng, update thuật toán của Google

Theo dõi các đầu việc, kế hoạch liên quan đến technical

1.3 CONVERT

Làm việc với các phòng ban khác trong team MKT & sale nói riêng và các phòng ban liên quan nói chung

Hiểu về sản phẩm và khách hàng mục tiêu, thương hiệu

Theo dõi các chỉ số liên quan đến traffic => data => doanh số

Báo cáo các chỉ số hàng ngày, hàng tuần

1.4 ĐỘI NHÓM

Họp hàng tuần checking các vấn đề, chỉ số để từ dữ liệu tối ưu kết quả công việc

Follow các đầu việc của các bạn trong team đang triển khai

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2.1 Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

2.2 Kỹ năng:

Kỹ năng nghiên cứu và phân tích tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với nhiều phòng ban

Kỹ năng lập kế hoạch & bám đuổi mục tiêu

Kỹ năng làm việc với con người, phối hợp các phòng ban

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng lên kế hoạch, bám sát mục tiêu

2.3 Ưu tiên:

Mạnh về content, đặc biệt là content bán hàng

Có kinh nghiệm ứng dụng AI trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13,000,000 - 16,000,000 VNĐ/tháng

Phụ cấp (ăn trưa + gửi xe): 42.000 VNĐ/ngày công thực tế;

Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).

Thưởng vinh danh, thưởng phát sinh doanh số,...Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Cơ hội phát triển năng lực: Tham gia các khóa học nâng cao năng lực chuyên môn ở trong & ngoài nước

Phát triển mối quan hệ với đối tác/học viên cấp cao là chủ doanh nghiệp tại Việt Nam

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Đi du lịch 01 lần hằng năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, Happy Friday hàng tuần, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Tham gia các buổi liên hoan, tổ chức và quà sinh nhật hàng tháng, chương trình gala cuối năm...

Làm việc trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leader.

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

