Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
1.1 NỘI DUNG
Lên kế hoạch phát triển nội dung
Theo dõi và phân tích nội dung cạnh tranh để phát triển kế hoạch
Hiểu chi tiết về content chuẩn SEO
Nắm vững kỹ năng liên quan đến tối ưu On Page
Lên kế hoạch audit nội dung hàng tháng, quý, năm
Theo dõi các đầu việc, kế hoạch liên quan đến content
1.2 TECHNICAL
Lên kế hoạch xây dựng backlink, kiểm soát chất lượng backlink trên website
Lên kế hoạch check, audit các lỗi technical on - off page
Kiểm tra cấu trúc hạ tầng website
Hiểu nền tảng, update thuật toán của Google
Theo dõi các đầu việc, kế hoạch liên quan đến technical
1.3 CONVERT
Làm việc với các phòng ban khác trong team MKT & sale nói riêng và các phòng ban liên quan nói chung
Hiểu về sản phẩm và khách hàng mục tiêu, thương hiệu
Theo dõi các chỉ số liên quan đến traffic => data => doanh số
Báo cáo các chỉ số hàng ngày, hàng tuần
1.4 ĐỘI NHÓM
Họp hàng tuần checking các vấn đề, chỉ số để từ dữ liệu tối ưu kết quả công việc
Follow các đầu việc của các bạn trong team đang triển khai
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2.1 Kinh nghiệm:
2.2 Kỹ năng:
Kỹ năng nghiên cứu và phân tích tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với nhiều phòng ban
Kỹ năng lập kế hoạch & bám đuổi mục tiêu
Kỹ năng làm việc với con người, phối hợp các phòng ban
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng lên kế hoạch, bám sát mục tiêu
2.3 Ưu tiên:
Mạnh về content, đặc biệt là content bán hàng
Có kinh nghiệm ứng dụng AI trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp (ăn trưa + gửi xe): 42.000 VNĐ/ngày công thực tế;
Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).
Thưởng vinh danh, thưởng phát sinh doanh số,...Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
Cơ hội phát triển năng lực: Tham gia các khóa học nâng cao năng lực chuyên môn ở trong & ngoài nước
Phát triển mối quan hệ với đối tác/học viên cấp cao là chủ doanh nghiệp tại Việt Nam
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
Đi du lịch 01 lần hằng năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, Happy Friday hàng tuần, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Tham gia các buổi liên hoan, tổ chức và quà sinh nhật hàng tháng, chương trình gala cuối năm...
Làm việc trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leader.
Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
