Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn Ecopark
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Tập Đoàn Ecopark

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại Tập Đoàn Ecopark

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính
- Trình phê duyệt kế hoạch hoạt động chăm sóc cư dân và ngân sách cụ thể hàng năm của bộ phận chăm sóc cư dân
- Tổ chức, định biên nhân sự của phòng, phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc, đào tạo phát triển nhân sự của bộ phận;
- Tổ chức xây dựng/ cập nhật/ điều chỉnh và phê duyệt các tiêu chuẩn, quy trình, tài liệu hướng đẫn thực hiện công việc cho mảng chuyên môn phụ trách;
- Kiểm soát, chịu trách nhiệm chung hoạt động của bộ phận CSCD theo quy trình tiêu chuẩn và các chính sách quy định.
Nhiệm vụ chuyên môn
- Nghiệm thu và bàn giao:
• Kiểm soát tiến độ và kết quả công tác nghiệm thu và bàn giao căn hộ/ biệt thự/ nhà phố;
• Kế hoạch phối hợp cùng phòng/ban/bộ phận xử lý các tồn tại sau bàn giao cho khách hàng;
• Các dịch vụ, tiện ích cung cấp cho cư dân khách hàng mới nhận bàn giao để phù hợp với tình hình thực tế.
- Chăm sóc cư dân
• Tổ chức truyền thông thông tin tới cư dân/khách hàng về nội quy toàn nhà, khu đô thị, khai báo, đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền địa phương, quy định về thi công…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn Ecopark Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Ecopark

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Ecopark

Tập Đoàn Ecopark

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

