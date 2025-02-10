Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính

- Trình phê duyệt kế hoạch hoạt động chăm sóc cư dân và ngân sách cụ thể hàng năm của bộ phận chăm sóc cư dân

- Tổ chức, định biên nhân sự của phòng, phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc, đào tạo phát triển nhân sự của bộ phận;

- Tổ chức xây dựng/ cập nhật/ điều chỉnh và phê duyệt các tiêu chuẩn, quy trình, tài liệu hướng đẫn thực hiện công việc cho mảng chuyên môn phụ trách;

- Kiểm soát, chịu trách nhiệm chung hoạt động của bộ phận CSCD theo quy trình tiêu chuẩn và các chính sách quy định.

Nhiệm vụ chuyên môn

- Nghiệm thu và bàn giao:

• Kiểm soát tiến độ và kết quả công tác nghiệm thu và bàn giao căn hộ/ biệt thự/ nhà phố;

• Kế hoạch phối hợp cùng phòng/ban/bộ phận xử lý các tồn tại sau bàn giao cho khách hàng;

• Các dịch vụ, tiện ích cung cấp cho cư dân khách hàng mới nhận bàn giao để phù hợp với tình hình thực tế.

- Chăm sóc cư dân

• Tổ chức truyền thông thông tin tới cư dân/khách hàng về nội quy toàn nhà, khu đô thị, khai báo, đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền địa phương, quy định về thi công…