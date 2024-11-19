Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

1/ - Quản trị chung

Quản lý và điều hành phòng HCNS trụ sở và chi nhánh (nếu có)

Xây dựng MTCV, sơ đồ tổ chức, mô hình tổ chức doanh nghiệp;

Xây dựng định biên nhân sự, xác định nhu cầu nhân sự và yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với từng vị trí;

Truyền thông nội bộ các chủ trương từ BLĐ, kết nối các phòng/ban;

Lập kế hoạch và báo cáo theo định kỳ.

2/ - Tuyển dụng

Chịu trách nhiệm về hoạt động tuyển dụng nhân sự của công ty đảm bảo việc tìm kiếm nhân sự đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả, tuân thủ quy trình tuyển dụng;

Quản lý ngân sách tuyển dụng, đảm bảo nằm trong ngân sách kế hoạch và tính hiệu quả hợp lý;

Giải quyết các thủ tục lao động, quản lý dữ liệu lao động.

3/ - Đào tạo

Tổ chức triển khai đào tạo hội nhập cho nhân sự mới;

Lập kế hoạch, báo cáo Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp.

4/ - Chính sách, chế độ

Kiểm tra, soát xét việc chấm công, tính lương, lương KPI, thưởng hiệu suất hàng tháng cho CBNV;

Kiểm soát việc tính toán và chi trả lương toàn hệ thống đảm bảo đúng hạn và chính xác;

Quản lý quỹ lương trên cơ sở định biên nhân sự thống nhất với BGĐ;

BHXH: Thực hiện nghĩa vụ tăng giảm BHXH và Thuế TNCN cho CBNV tuân thủ quy định của pháp luật;

Chế độ chính sách phúc lợi, chính sách thưởng – phạt, kỷ luật;

Xây dựng đề xuất hệ thống chính sách lương thưởng, phúc lợi cho CBNV, đảm bảo ngân sách trong kế hoạch.

5/ - Công tác Hành chính:

Kiểm soát và quản lý việc thực hiện nội quy, quy định chung của Công ty, như: Giờ giấc, trang phục, lễ tiết tác phong, 5S, ...

Quản lý, phát hành các công văn, giấy tờ, tài liệu tổ chức hành chính trong công ty, lưu trữ và bảo quản con dấu;

Mua sắm, quản lý và kiểm kê định kỳ về tài sản, CCDC, cơ sở vật chất;

Mua sắm, cấp phát theo theo nhu cầu, như: Đồng phục, VPP, trang thiết bị;

Phối hợp với P. MKT tổ chức các sự kiện nội bộ, gắn kết CBNV, như: Sinh nhật, 8/3, 20/10, tất niên, teambuilding, ...

Thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại của công ty với các cá nhân, đơn vị, tổ chức ngoài công ty;

Công tác An ninh bảo vệ của công ty với chính quyền địa phương, công tác phòng cháy chữa cháy của công ty, tuân thủ các quy định pháp luật nhà nước hiện hành.