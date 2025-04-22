Tuyển Trưởng phòng hành chính Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Đại Học FPT TP.HCM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thiên Sơn, số 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) và các chương trình đào tạo ngắn hạn khác cho Tập đoàn FPT và các doanh nghiệp;
- Nghiên cứu khoa học theo đặt hàng tư vấn của Tổ chức giáo dục FPT và các đơn vị thành viên;
- Tư vấn quản trị cho các doanh nghiệp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ tiến sĩ ngành/nhóm ngành phù hợp với chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn quản trị doanh nghiệp
- Có kỹ năng sư phạm, giảng dạy MBA và đào tạo doanh nghiệp
- Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn quản trị doanh nghiệp
- Có kỹ năng sư phạm, giảng dạy MBA và đào tạo doanh nghiệp
Tại Đại Học FPT TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Học FPT TP.HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI