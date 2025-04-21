Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

7.1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

Đảm bảo hoạt động nhân sự diễn ra hiệu quả, hỗ trợ chiến lược phát triển tổ chức thông qua việc xây dựng, triển khai và giám sát các chính sách và quy trình nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phúc lợi, đánh giá hiệu suất và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

7.2. NHIỆM VỤ CHÍNH

• Quản lý tuyển dụng:

- Lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng.

- Xây dựng quy trình tuyển dụng và phối hợp với các phòng ban để đáp ứng nhu cầu nhân sự.

• Đào tạo & phát triển:

- Xây dựng chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

- Đánh giá nhu cầu đào tạo và lên kế hoạch phát triển nhân viên.

• Chính sách & quy trình nhân sự:

- Xây dựng, cập nhật và đảm bảo tuân thủ các chính sách nhân sự, nội quy lao động.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, kỷ luật, khiếu nại.

• Quản lý hiệu suất:

- Triển khai hệ thống đánh giá năng lực và hiệu suất làm việc định kỳ.

- Đề xuất lộ trình phát triển và thăng tiến cho nhân viên.