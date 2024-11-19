Tuyển Kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Quản lý chung kho vận, điều hành bộ phận Kho – Vận tải của toàn miền Bắc

Tuyển dụng, đào tạo, tổ chức, phân công công việc

Điều phối, giám sát đảm bảo tuân thủ & hiệu suất

Quản lý hàng hoá: Nhập - Xuất - Tồn chính xác

Đảm bảo các SLAs vận hành ở Kho

Đề xuất các cải tiến, tối ưu

Địa điểm làm việc: Km 9 Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

YÊU CẦU:

Ứng viên có kinh nghiệm trong đúng mảng công việc liên quan từ 3 năm trở lên.

Có kinh nghiệm quản lý kho trong các chuỗi cửa hàng bán lẻ là một lợi thế

Tư duy phân tích, tổng hợp tốt. Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt

Cẩn thận, khả năng bao quát công việc tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Có khả năng lập kế hoạch tốt, có óc quan sát, tổ chức và cải tiến tốt

Trung thực, cẩn thận, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

QUYỀN LỢI:

Mức lương: Thương lượng (tùy theo mức kinh nghiệm)

Thưởng tháng lương thứ 13++

Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Thường xuyên được đào tạo để nâng cao trình độ.

