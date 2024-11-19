Tuyển Kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Km 9 Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Quản lý chung kho vận, điều hành bộ phận Kho – Vận tải của toàn miền Bắc
Tuyển dụng, đào tạo, tổ chức, phân công công việc
Điều phối, giám sát đảm bảo tuân thủ & hiệu suất
Quản lý hàng hoá: Nhập - Xuất - Tồn chính xác
Đảm bảo các SLAs vận hành ở Kho
Đề xuất các cải tiến, tối ưu
Địa điểm làm việc: Km 9 Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
Ứng viên có kinh nghiệm trong đúng mảng công việc liên quan từ 3 năm trở lên.
Có kinh nghiệm quản lý kho trong các chuỗi cửa hàng bán lẻ là một lợi thế
Tư duy phân tích, tổng hợp tốt. Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt
Cẩn thận, khả năng bao quát công việc tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có khả năng lập kế hoạch tốt, có óc quan sát, tổ chức và cải tiến tốt
Trung thực, cẩn thận, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
Nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI:
Mức lương: Thương lượng (tùy theo mức kinh nghiệm)
Thưởng tháng lương thứ 13++
Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Thường xuyên được đào tạo để nâng cao trình độ.
