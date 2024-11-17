Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

BM Trading Join Stock Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
BM Trading Join Stock Company

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại BM Trading Join Stock Company

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SH09

- Tòa EuroWindow River Park

- Đông Hội

- Đông Anh, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn, xúc tiến môi giới, chốt hợp đồng bất động sản.
- Xây dựng và thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu.
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh cấp dưới chốt khách hàng mang lại hiệu quả cao nhất.
- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng.
- Biết kỹ năng chạy quảng cáo, Digital Marketing.
- Trực tiếp thực hiện các công việc khác do lãnh đạo công ty giao
- Có khả năng chốt Sales, hỗ trợ pháp lý, trainning nhân viên mới.
- Có từ 5-7 nhân sự có kinh nghiệm sẵn.
- Có khả năng phát triển các mối quan hệ thân thiết với hệ thống khách hàng và chăm sóc khách hàng
- Năng động, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Các công việc khác do BLĐ công ty giao

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng quản lý và xây dựng đội nhóm làm việc hiệu quả.
- Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến.
- Có từ 5-7 nhân sự có kinh nghiệm sẵn.
- Có khả năng phát triển các mối quan hệ thân thiết với hệ thống khách hàng và chăm sóc khách hàng
- Năng động, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Khả năng giao tiếp, tổ chức, sắp xếp công việc tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi

Tại BM Trading Join Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương = 10tr-20tr (Tùy năng lực) + Thưởng + % hoa hồng.
- Thu nhập hàng tháng từ 50tr trở lên
- Thưởng các ngày lễ, tết, nghỉ mát hàng năm, thưởng tháng 13, thưởng kết quả hoạt động SXKD của công ty, thưởng cổ phần Công ty.
- Các khoản thu nhập khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BM Trading Join Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

