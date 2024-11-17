Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SH09 - Tòa EuroWindow River Park - Đông Hội - Đông Anh, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn, xúc tiến môi giới, chốt hợp đồng bất động sản.

- Xây dựng và thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu.

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh cấp dưới chốt khách hàng mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng.

- Biết kỹ năng chạy quảng cáo, Digital Marketing.

- Trực tiếp thực hiện các công việc khác do lãnh đạo công ty giao

- Có khả năng chốt Sales, hỗ trợ pháp lý, trainning nhân viên mới.

- Có từ 5-7 nhân sự có kinh nghiệm sẵn.

- Có khả năng phát triển các mối quan hệ thân thiết với hệ thống khách hàng và chăm sóc khách hàng

- Năng động, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Các công việc khác do BLĐ công ty giao

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng quản lý và xây dựng đội nhóm làm việc hiệu quả.

- Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến.

- Khả năng giao tiếp, tổ chức, sắp xếp công việc tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng

- Độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi

Tại BM Trading Join Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương = 10tr-20tr (Tùy năng lực) + Thưởng + % hoa hồng.

- Thu nhập hàng tháng từ 50tr trở lên

- Thưởng các ngày lễ, tết, nghỉ mát hàng năm, thưởng tháng 13, thưởng kết quả hoạt động SXKD của công ty, thưởng cổ phần Công ty.

- Các khoản thu nhập khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BM Trading Join Stock Company

