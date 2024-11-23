Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT6/16A1 khu biệt thự làng Việt Kiều Châu Âu

- Mỗ Lao

- Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Thực hiện mục tiêu và xây dựng kế hoạch hoàn thành mục tiêu kinh doanh
Quản lý đội nhóm gồm 10 - 15 telesale. Giám sát và quản lý thành viên, hỗ trợ, đảm bảo nhân viên trong nhóm đạt mục tiêu kinh doanh
Phát triển đội ngũ, đào tạo phát triển kỹ năng của các nhân viên trong nhóm quản lý
Tư vấn các sản phẩm bày bán và tiêu hao sử dụng trong lĩnh vực spa cho các học viên hoặc các chủ spa, cho các đại lý và nhà phân phối;
Lập chỉ tiêu dữ liệu, cập nhật và quản lý dữ liệu trên CRM
Xây dựng, lập kế hoạch kinh doanh; chương trình tư vấn bán hàng; phát triển khách hàng mới phù hợp với chiến lược, định hướng kinh doanh của Công ty.
Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia đóng góp ý tưởng, đưa ra kế hoạch, xây dựng chương trình tư vấn bán hàng, phát triển khách hàng mới.
Cập nhật dữ liệu học viên/khách hàng lên CRM.
Tuyển dụng, quản lý, đào tạo, hỗ trợ đội nhóm kinh doanh của mình, phát triển đội ngũ kinh doanh phù hợp với định hướng công ty.
Trực tiếp tham gia xây dựng và lan tỏa thương hiệu cá nhân và thương hiệu công ty trong ngành nghề kinh doanh.
Cập nhật báo cáo kết quả khối lượng công việc và doanh thu ngày tuần tháng
Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan;
Ưu tiên ứng viên nữ độ tuổi 8x -9x đã có kinh nghiệm làm về mảng dược, mỹ phẩm là lợi thế.
Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí Trưởng nhóm hoặc trưởng phòng Kinh Doanh và có ít nhất 03 năm ở vị trí Chuyên viên Kinh doanh thực chiến Telesale
Có khả năng xây dựng đội nhóm, lead team và sẵn sàng học hỏi, chịu được áp lực công việc cao, chấp nhận thử thách để nhận các vị trí quan trọng;
Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng và xây dựng mối quan hệ tốt;
Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm báo cáo tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: gồm lương cứng: 12.000.000- 18.000.000đ + thưởng hiệu suất KPI + thưởng hiệu quả kinh doanh + thưởng Lễ, Tết...
Được cung cấp data (data nóng có nhu cầu) không giới hạn
Chính sách bán hàng linh hoạt, dễ chốt sale
Được đào tạo bài bản bởi ban giám đốc giàu kinh nghiệm trong ngành
Hỗ trợ chỗ ở tại KTX, ăn trưa tại bếp ăn công ty
Trợ cấp chi phí điện thoại, công tác phí
Xem xét tăng lương 6 tháng/lần
Thưởng tháng T13 và thưởng khác theo tình hình kinh doanh của công ty.
Ăn trưa tại bếp ăn công ty.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép theo quy định Nhà nước và Công ty
Môi trường làm việc năng động, tốc độ tăng trưởng nhanh, nhiều thử thách và cơ hội.
Được tiếp cận, đào tạo phương pháp massage trị liệu độc đáo của Hadu.
Tham dự các buổi đào tạo, hội thảo phù hợp với văn hóa, định hướng phát triển của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, BT3/16A4 Làng Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

