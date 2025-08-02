Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỤY SỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44 đường số 6, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

- Quản lý đội ngũ kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số. Báo cáo tình hình kết quả kinh doanh cho BGĐ.

- Chịu trách nhiệm đào tạo, phân bổ khu vực phụ trách, theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Chăm sóc, xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng nhằm gia tăng khách hàng tiềm năng.

- Xây dựng các kế hoạch, chiến lược, tối ưu quy trình bán hàng nhằm phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh doanh nghiệp đặt ra.

- Xây dựng dữ liệu phân tích thị trường (bao gồm xu hướng thị trường, sản phẩm đối thủ,….).

- Quản lý và đôn đốc sales thu hồi công nợ và các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Quản lý toàn bộ danh sách khách hàng của toàn khu vực.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên Nam trên 30 tuổi, có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trưởng phòng kinh doanh phân bón, thuốc BVTV,(Có thể đi công tác tỉnh tùy theo nhu cầu công việc)

- Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch.

- Có khả năng tổ chức, quản lý con người và đào tạo.

- Giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc.

- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm.

- Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các đóng góp, ý kiến, phản ánh.

- Có thái độ làm việc tích cực để đóng góp vào sự phát triển lâu dài của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỤY SỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản + phụ cấp + Hoa hồng (Thỏa thuận theo năng lực)

- Tham gia đầy đủ BHXH quy định của pháp luật.

- Đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo Pháp luật hiện hành.

- Chế độ đào tạo: đào tạo hội nhập, đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm

- Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo năng lực làm việc.

- Chế độ: Thưởng Lễ, kết hôn, sinh con, sinh nhật nhân viên, sinh nhật công ty, du lịch, khám sức khỏe định kì hàng năm,…

- Các chế độ khác: Christmas Party, Year End Party, New Year Party,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỤY SỸ

