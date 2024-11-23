Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 26 Liền kề 6A Làng Việt kiều châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh trong phạm vi địa bàn được giao;

Quản lý đội ngũ kinh doanh trực thuộc, đào tạo và phát triển nhằm phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ kinh doanh;

Quản lý địa bàn và phát triển hệ thống phân phối của công ty;

Duy trì, phát triển và chăm sóc để làm tăng độ hài lòng của khách hàng;

Tham gia cải tiến và phát triển sản phẩm mới;

Tham gia cải tiến và xây dựng hệ thống phòng kinh doanh và tổ chức thực hiện;

Các công việc khác theo sự điều động của Quản lý trực tiếp

KINH NGHIỆM:

Đã có kinh nghiệm làm việc kênh ETC (bệnh viện, phòng khám) từ 2 - 3 năm

Ưu tiên đã có kinh nghiệm quản lý Trình dược viên

KỸ NĂNG:

Kỹ năng lập kế hoạch và bám đuổi mục tiêu

Kỹ năng quản lý và phát triển đội nhóm

Kỹ năng thiết lập hệ thống quản lý và quản trị rủi ro

Kỹ năng phân tích và xử lý các vấn đề phát sinh

Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì

1.THU NHẬP: 25.000.000 - 40.000.000 ( Lương cứng từ 15-20tr+ Thưởng doanh số+ Thưởng vinh danh+ Thưởng mở mới)

3.Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ (Theo chính sách thưởng của Quản lý)

4. Khen thưởng hiệu suất công việc (Theo chính sách thưởng xây dựng và thoả thuận);

5. Hoạt động ngoại khóa: Hoạt động teambuilding, nghỉ mát với tần suất 3 – 4 lần/năm, Y.E.P hàng năm, các hoạt động thiện nguyện (Nhóm thiện nguyện “Ngôi trường ước mơ”) là những sự kiện thường niên của Công ty.

7. Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng: Được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa trong việc hoàn toàn chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện và triển khai các hành động để đạt được mục tiêu.

8. Thời gian làm việc:

8h00 - 17h00 (Thứ 2 đến sáng thứ 7)

