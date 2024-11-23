Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
- Hà Nội: Số 26 Liền kề 6A Làng Việt kiều châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh trong phạm vi địa bàn được giao;
Quản lý đội ngũ kinh doanh trực thuộc, đào tạo và phát triển nhằm phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ kinh doanh;
Quản lý địa bàn và phát triển hệ thống phân phối của công ty;
Duy trì, phát triển và chăm sóc để làm tăng độ hài lòng của khách hàng;
Tham gia cải tiến và phát triển sản phẩm mới;
Tham gia cải tiến và xây dựng hệ thống phòng kinh doanh và tổ chức thực hiện;
Các công việc khác theo sự điều động của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm làm việc kênh ETC (bệnh viện, phòng khám) từ 2 - 3 năm
Ưu tiên đã có kinh nghiệm quản lý Trình dược viên
KỸ NĂNG:
Kỹ năng lập kế hoạch và bám đuổi mục tiêu
Kỹ năng quản lý và phát triển đội nhóm
Kỹ năng thiết lập hệ thống quản lý và quản trị rủi ro
Kỹ năng phân tích và xử lý các vấn đề phát sinh
Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì
3.Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ (Theo chính sách thưởng của Quản lý)
4. Khen thưởng hiệu suất công việc (Theo chính sách thưởng xây dựng và thoả thuận);
5. Hoạt động ngoại khóa: Hoạt động teambuilding, nghỉ mát với tần suất 3 – 4 lần/năm, Y.E.P hàng năm, các hoạt động thiện nguyện (Nhóm thiện nguyện “Ngôi trường ước mơ”) là những sự kiện thường niên của Công ty.
7. Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng: Được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa trong việc hoàn toàn chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện và triển khai các hành động để đạt được mục tiêu.
8. Thời gian làm việc:
8h00 - 17h00 (Thứ 2 đến sáng thứ 7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
