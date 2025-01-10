Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Anh Ngữ Kim Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12.000.000đ - 15.000.000đ - Thưởng doanh số + Bonus thêm theo mục tiêu được giao . => Tổng thu nhập lên tới 30.0000.000 - 50.000.000đ Quyền lợi - Sử dụng các nền tảng hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng. - Sử dụng hệ thống tài liệu, biểu mẫu, danh sách khách hàng. - Được tham gia các khóa học đào tạo nhân sự nâng cao của Panda’s Corporation. - Được tham gia các buổi team building, bonding, các sự kiện tri ân nhân viên công ty,... - Được đào tạo tư duy, kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Đào tạo và giao việc cho nhân viên và CTV

Lên lịch đào tạo những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho nhân viên: kỹ năng telesales, chốt sale, xử lý tình huống,...

Cập nhật các chương trình, chính sách mới của công ty và truyền đạt lại cho nhân viên

Lên lịch làm việc của bộ phận và giao việc cho nhân viên hàng tháng, tuần, ngày

Giám sát, kiểm tra kết quả làm việc của nhân viên và đánh giá hiệu quả

Họp tổng kết và ngồi lại với toàn bộ phận cuối mỗi tuần để nêu ra vấn đề và đưa ra giải pháp

2. Lên chiến lược và kế hoạch; tổ chức phân công công việc cho bộ phận

Lập chỉ tiêu KPI cho toàn bộ phận

Lên quy trình từng bước phân tích khách hàng

Chủ động tìm kiếm các nguồn data và học sinh mới.

Cập nhật phát sinh và thông tin mới để điều chỉnh kế hoạch làm việc kịp thời

3. Phối hợp với bộ phận khác

Hàng tuần ngồi lại với Media/Chuyên môn/Các cấp/Nhân sự để cùng giải quyết vấn đề và đưa ra giải pháp để tăng lượng học viên và hỗ trợ sau khóa học

Sau mỗi khóa học và mỗi tháng, ngồi lại với Media/Chuyên môn/Các cấp/Nhân sự cải tiến và đưa ra chiến lược chăm sóc khách hàng tốt hơn cho lần sau

Ngồi lại với ban Lãnh đạo để nghe nhận xét đánh giá và định hướng để triển khai cho bộ phận

Một số công việc khác

Liên hệ chăm sóc và làm việc với Giáo viên/Trợ giảng để hỗ trợ học sinh

Không ngừng học hỏi, giao lưu để có ý tưởng hay áp dụng cho công việc của bộ phận

Tham gia các cuộc họp của công ty khi có liên quan

Nhiệm vụ cụ thể:

Chủ động tìm kiếm

Tiếp nhận và xử lý thông tin từ data học sinh đăng ký, nhật ký tư vấn khách hàng.

Tiếp nhận và xử lý thông tin

Khai thác nhu cầu và cung cấp lộ trình học phù hợp với khách hàng

Khai thác nhu cầu và cung cấp lộ trình học

Hỗ trợ khách hàng trong những trường hợp cần thiết và xử lý các khiếu nại cơ bản của khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

xử lý các khiếu nại cơ bản

Nhập liệu và kiểm tra tình trạng đơn hàng

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu hàng đầu:

Chăm chỉ, yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng, tư vấn.

Các yêu cầu khác:

Đã tốt nghiệp trung cấp.

Có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc đã từng làm nhân viên kinh doanh.

Khả năng giao tiếp tốt, hoà đồng, hoà nhã.

Có máy tính cá nhân và có khả năng sử dụng máy tính thành thạo, sử dụng tốt các công cụ khai thác Internet.

Kỹ năng lập kế hoạch, mục tiêu và quản lý thời gian.

Kỹ năng quản lý đội nhóm và lên tinh thần làm việc

Chịu được áp lực công việc

Kỹ năng tuyển dụng và đào tạo cấp dưới

Kỹ năng xử lý tình huống khéo léo, hiểu biết.

Có kỹ năng sử dụng và giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Kim Ngân Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Kim Ngân

