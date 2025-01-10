Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Anh Ngữ Kim Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Kim Ngân
- Hà Nội: 12.000.000đ
- 15.000.000đ
- Thưởng doanh số + Bonus thêm theo mục tiêu được giao . => Tổng thu nhập lên tới 30.0000.000
- 50.000.000đ Quyền lợi
- Sử dụng các nền tảng hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
- Sử dụng hệ thống tài liệu, biểu mẫu, danh sách khách hàng.
- Được tham gia các khóa học đào tạo nhân sự nâng cao của Panda’s Corporation.
- Được tham gia các buổi team building, bonding, các sự kiện tri ân nhân viên công ty,...
- Được đào tạo tư duy, kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Đào tạo và giao việc cho nhân viên và CTV
Lên lịch đào tạo những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho nhân viên: kỹ năng telesales, chốt sale, xử lý tình huống,...
Cập nhật các chương trình, chính sách mới của công ty và truyền đạt lại cho nhân viên
Lên lịch làm việc của bộ phận và giao việc cho nhân viên hàng tháng, tuần, ngày
Giám sát, kiểm tra kết quả làm việc của nhân viên và đánh giá hiệu quả
Họp tổng kết và ngồi lại với toàn bộ phận cuối mỗi tuần để nêu ra vấn đề và đưa ra giải pháp
2. Lên chiến lược và kế hoạch; tổ chức phân công công việc cho bộ phận
Lập chỉ tiêu KPI cho toàn bộ phận
Lên quy trình từng bước phân tích khách hàng
Chủ động tìm kiếm các nguồn data và học sinh mới.
Cập nhật phát sinh và thông tin mới để điều chỉnh kế hoạch làm việc kịp thời
3. Phối hợp với bộ phận khác
Hàng tuần ngồi lại với Media/Chuyên môn/Các cấp/Nhân sự để cùng giải quyết vấn đề và đưa ra giải pháp để tăng lượng học viên và hỗ trợ sau khóa học
Sau mỗi khóa học và mỗi tháng, ngồi lại với Media/Chuyên môn/Các cấp/Nhân sự cải tiến và đưa ra chiến lược chăm sóc khách hàng tốt hơn cho lần sau
Ngồi lại với ban Lãnh đạo để nghe nhận xét đánh giá và định hướng để triển khai cho bộ phận
Một số công việc khác
Liên hệ chăm sóc và làm việc với Giáo viên/Trợ giảng để hỗ trợ học sinh
Không ngừng học hỏi, giao lưu để có ý tưởng hay áp dụng cho công việc của bộ phận
Tham gia các cuộc họp của công ty khi có liên quan
Nhiệm vụ cụ thể:
Tiếp nhận và xử lý thông tin từ data học sinh đăng ký, nhật ký tư vấn khách hàng.
Khai thác nhu cầu và cung cấp lộ trình học phù hợp với khách hàng
Hỗ trợ khách hàng trong những trường hợp cần thiết và xử lý các khiếu nại cơ bản của khách hàng
Nhập liệu và kiểm tra tình trạng đơn hàng
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng, tư vấn.
Các yêu cầu khác:
Đã tốt nghiệp trung cấp.
Có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc đã từng làm nhân viên kinh doanh.
Khả năng giao tiếp tốt, hoà đồng, hoà nhã.
Có máy tính cá nhân và có khả năng sử dụng máy tính thành thạo, sử dụng tốt các công cụ khai thác Internet.
Kỹ năng lập kế hoạch, mục tiêu và quản lý thời gian.
Kỹ năng quản lý đội nhóm và lên tinh thần làm việc
Chịu được áp lực công việc
Kỹ năng tuyển dụng và đào tạo cấp dưới
Kỹ năng xử lý tình huống khéo léo, hiểu biết.
Có kỹ năng sử dụng và giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Kim Ngân Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Kim Ngân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.