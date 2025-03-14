Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Cầu, Cự Khê, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty

Nghiên cứu và phát triển thị trường bán hàng/xuất khẩu trong và ngoài nước.

Tìm kiếm nguồn khách hàng; Tư vấn, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

Đàm phán hợp đồng.

Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.

Quản lý và đào tạo nhân sự phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi, năng động, có kỹ năng chăm sóc khách hàng và đàm phán hợp đồng.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu; Tốt nghiệp các trường ĐH Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân…

Thành thạo ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập lên đến 30 triệu đồng/tháng. Trong đó tiền lương 13-15 triệu/tháng + KPI không giới hạn dao động đến 15 triệu/tháng (tùy theo năng lực làm việc).

Được tham gia đóng BHXH theo quy định của Nhà nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Công ty có chỗ ở cho lao động ở xa.

