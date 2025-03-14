Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thôn Cầu, Cự Khê, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty
Nghiên cứu và phát triển thị trường bán hàng/xuất khẩu trong và ngoài nước.
Tìm kiếm nguồn khách hàng; Tư vấn, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.
Đàm phán hợp đồng.
Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.
Quản lý và đào tạo nhân sự phòng.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi, năng động, có kỹ năng chăm sóc khách hàng và đàm phán hợp đồng.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu; Tốt nghiệp các trường ĐH Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân…
Thành thạo ngoại ngữ: Tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lên đến 30 triệu đồng/tháng. Trong đó tiền lương 13-15 triệu/tháng + KPI không giới hạn dao động đến 15 triệu/tháng (tùy theo năng lực làm việc).
Được tham gia đóng BHXH theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Công ty có chỗ ở cho lao động ở xa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
