Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa ...và 3 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Phân tích rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, tình hình thị trường và tâm lý khách hàng trong lĩnh vực thang máy.

Đảm bảo mục tiêu doanh số của phòng, lên kế hoạch triển khai để đảm bảo mục tiêu bao gồm: phương thức triển khai, các bước triển khai, mục tiêu doanh số cho từng cá nhân trong phòng, thời gian đạt được mục tiêu.

Theo dõi, giám sát quá trình triển khai kế hoạch của phòng.

Quản lý, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ Nhân viên Kinh doanh trong việc tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm và chốt đơn...

Tìm kiếm, phát triển các mối quan hệ với khách hàng, nhà thầu, kiến trúc sư...

Tiếp cận các khách hàng tiềm năng, giới thiệu, tư vấn sản phẩm thang máy của Công ty.

Soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, đồng thời kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng

Quản lý công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh...do phòng phụ trách triển khai.

Thực hiện báo cáo công việc với cấp trên và ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm ở mảng kỹ thuật

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên

Năng động, vui vẻ, có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.

Kỹ năng hoạch định chính sách bán hàng và kỹ năng giao tiếp tốt;

Kỹ năng quản lý đội nhóm;

Kỹ năng phân tích, đánh giá, giải quyết linh hoạt các tình huống phát sinh.

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 25 - 40 triệu. Gồm: Lương cứng (10-12 Triệu) + Thưởng

Thưởng % doanh thu cá nhân, doanh thu phòng, thưởng từ Công ty.

Môi trường làm việc: Cơ hội phát triển và thăng tiến, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Năm có 12 ngày phép, BHXH theo quy định nhà nước

Hỗ trợ ăn trưa, thời gian làm việc linh hoạt, lên Công ty báo cáo công việc định kỳ.

Hưởng chế độ nghỉ lễ, thưởng,.. theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến lớn, ngành hàng tiềm năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin