Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc hoạch định và xây dựng chiến lược kinh doanh phát triển thị trường trong nước, thị trường nước ngoài

Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm; Trách nhiệm tổng hợp kết quả công việc và báo cáo BGĐ định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh thuộc ban KD được phân công phụ trách theo mỗi mảng kinh doanh thiết bị (đối tác, khách hàng ngân hàng/viễn thông/ an ninh/ quốc phòng/ Ban Bộ ngành); kinh doanh phần mềm (viễn thông/ Bộ Ban ngành), đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh doanh BGĐ Công ty đã đề ra;

Quản lý điều hành phòng kinh doanh, phân công nhiệm vụ và giám sát đội nhóm thực hiện hiệu quả công việc;

Giám sát, thúc đẩy nhân viên đảm bảo tiến độ cung cấp dịch vụ cho đối tác/khách hàng cùng các phòng ban chức năng theo đúng quy trình

Phối hợp phòng kỹ thuật đào tạo nhân viên, phát triển các kỹ năng, kiến thức sản phẩm, thông tin dự án.

Phân tích, tổng hợp đánh giá định kì về tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh và quan hệ với các đối tác quốc tế

Xây dựng quy trình làm việc thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh.

Củng cố duy trì mạng lưới đối tác/ khách hàng đã có; mở rộng, phát triển đối

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN MÔN

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế, ngoại thương, thương mại, kỹ thuật, công nghệ thông tin, viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan lĩnh vực ngành nghề của Công ty.

Kinh nghiệm từ 02 năm vị trí Trưởng nhóm KD, TP KD, QL KD, QLDA, quản lý cấp trung trở lên hoặc vị trí tương đương.

Ưu tiên kinh nghiệm mở rộng phát triển và có mối quan hệ với đối tác, khách hàng ngân hàng/ viễn thông/ an ninh/ quốc phòng/ Bộ ban ngành.

Ư tiên tiếng Anh giao tiếp.

Nam/ Nữ: từ 24 – 42 tuổi.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói (không bị lắp/ ngọng).

Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác theo sự phân công của Công ty.

KỸ NĂNG

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch

Kỹ năng quản lý đội nhóm

Kỹ năng quản lý hiệu quả công việc

Kỹ năng thương lượng vàđàm phán

Kỹ năng đào tạo phát triển

Kỹ năng tổng hợp, báocáo

Kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề

PHẨM CHẤT, THÁI ĐỘ

Tinh thần cầu thị cầu tiến

Kiên trì nhẫn nại

Mềm dẻo linh hoạt, thích nghi

Biết lắng nghe, thấu hiểu

Tinh thần đam mê nhiệt huyết

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lên đến 25 triệu (tùy theo năng lực) + các khoản thưởng khác (thưởng doanh thu lên đến hàng trăm triệu/tháng)

Được tham gia vào các dự án lớn, trọng điểm của công ty trong và ngoài nước

Môi trường làm việc năng động, hệ sinh thái công nghệ cao, sáng tạo chuyênnghiệp

Có cơ hội tham gia các hội thảo, triển lãm tại nước ngoài

BHXH, nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theoquy định pháp luật, thưởng Lễ Tết, thưởng lương tháng 13 …theo quy định Công ty.

Du lịch hàng năm cùng Công ty, chế độ phúc lợi đầy đủ.

Cơ hội phát triển theo lộ trình thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

