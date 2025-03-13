Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc hoạch định và xây dựng chiến lược kinh doanh phát triển thị trường trong nước, thị trường nước ngoài
Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm; Trách nhiệm tổng hợp kết quả công việc và báo cáo BGĐ định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh thuộc ban KD được phân công phụ trách theo mỗi mảng kinh doanh thiết bị (đối tác, khách hàng ngân hàng/viễn thông/ an ninh/ quốc phòng/ Ban Bộ ngành); kinh doanh phần mềm (viễn thông/ Bộ Ban ngành), đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh doanh BGĐ Công ty đã đề ra;
Quản lý điều hành phòng kinh doanh, phân công nhiệm vụ và giám sát đội nhóm thực hiện hiệu quả công việc;
Giám sát, thúc đẩy nhân viên đảm bảo tiến độ cung cấp dịch vụ cho đối tác/khách hàng cùng các phòng ban chức năng theo đúng quy trình
Phối hợp phòng kỹ thuật đào tạo nhân viên, phát triển các kỹ năng, kiến thức sản phẩm, thông tin dự án.
Phân tích, tổng hợp đánh giá định kì về tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh và quan hệ với các đối tác quốc tế
Xây dựng quy trình làm việc thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh.
Củng cố duy trì mạng lưới đối tác/ khách hàng đã có; mở rộng, phát triển đối

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN MÔN
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế, ngoại thương, thương mại, kỹ thuật, công nghệ thông tin, viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan lĩnh vực ngành nghề của Công ty.
Kinh nghiệm từ 02 năm vị trí Trưởng nhóm KD, TP KD, QL KD, QLDA, quản lý cấp trung trở lên hoặc vị trí tương đương.
Ưu tiên kinh nghiệm mở rộng phát triển và có mối quan hệ với đối tác, khách hàng ngân hàng/ viễn thông/ an ninh/ quốc phòng/ Bộ ban ngành.
Ư tiên tiếng Anh giao tiếp.
Nam/ Nữ: từ 24 – 42 tuổi.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói (không bị lắp/ ngọng).
Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác theo sự phân công của Công ty.
KỸ NĂNG
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch
Kỹ năng quản lý đội nhóm
Kỹ năng quản lý hiệu quả công việc
Kỹ năng thương lượng vàđàm phán
Kỹ năng đào tạo phát triển
Kỹ năng tổng hợp, báocáo
Kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề
PHẨM CHẤT, THÁI ĐỘ
Tinh thần cầu thị cầu tiến
Kiên trì nhẫn nại
Mềm dẻo linh hoạt, thích nghi
Biết lắng nghe, thấu hiểu
Tinh thần đam mê nhiệt huyết

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lên đến 25 triệu (tùy theo năng lực) + các khoản thưởng khác (thưởng doanh thu lên đến hàng trăm triệu/tháng)
Được tham gia vào các dự án lớn, trọng điểm của công ty trong và ngoài nước
Môi trường làm việc năng động, hệ sinh thái công nghệ cao, sáng tạo chuyênnghiệp
Có cơ hội tham gia các hội thảo, triển lãm tại nước ngoài
BHXH, nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theoquy định pháp luật, thưởng Lễ Tết, thưởng lương tháng 13 …theo quy định Công ty.
Du lịch hàng năm cùng Công ty, chế độ phúc lợi đầy đủ.
Cơ hội phát triển theo lộ trình thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6/88 phố Xóm Hoa, thôn Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

