Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 8, Toàn Báo Nông Thôn Ngày Nay. Ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu
Phối hợp với các phòng khác của công ty để đảm bảo hiệu quả công việc và đạt mục tiêu của Công ty.
Kết nối với các khu công nghiệp, các nhà thầu tư vấn, thiết bị, các sở ban ngành... để tìm kiếm thông tin khách hàng có nhu cầu xây dựng Nhà máy, nhà xưởng.
Triển khai, kết nối công việc các phòng ban nội bộ (Kỹ thuật, Đấu Thầu,...) để ban hành 01 Hồ sơ báo giá đầy đủ, tối ưu để trình Chủ đầu tư; đàm phán thuyết phục Chủ đầu tư về Dự án.
Tiếp xúc với chủ đầu tư để trình bày năng lực công ty, nắm bắt thông tin yêu cầu, tư vấn thiết kế cho chủ đầu tư về dự án của CĐT.
Trao đổi, làm việc với khách hàng để đi đến ký kết hợp đồng.
Có kinh nghiệm quản lý phòng kinh doanh
Báo cáo tiến độ với chủ đầu tư.
Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
4 năm kinh nghiệm
Trình độ tiếng Trung tương đương HSK5 trở lên.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Trung thực, bảo mật thông tin có liên quan đến công việc.
Có kỹ năng giao tiếp, khai thác thông tin.
Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch, nghỉ phép, phụ cấp theo chế độ công ty và các chế độ khác theo quy định của Pháp Luật.
Có xe công ty đưa đón khi đi gặp khách hàng.
Môi trường làm việc, chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
