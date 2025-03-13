Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Toàn Báo Nông Thôn Ngày Nay. Ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Trưởng phòng kinh doanh

Phối hợp với các phòng khác của công ty để đảm bảo hiệu quả công việc và đạt mục tiêu của Công ty.

Kết nối với các khu công nghiệp, các nhà thầu tư vấn, thiết bị, các sở ban ngành... để tìm kiếm thông tin khách hàng có nhu cầu xây dựng Nhà máy, nhà xưởng.

Triển khai, kết nối công việc các phòng ban nội bộ (Kỹ thuật, Đấu Thầu,...) để ban hành 01 Hồ sơ báo giá đầy đủ, tối ưu để trình Chủ đầu tư; đàm phán thuyết phục Chủ đầu tư về Dự án.

Tiếp xúc với chủ đầu tư để trình bày năng lực công ty, nắm bắt thông tin yêu cầu, tư vấn thiết kế cho chủ đầu tư về dự án của CĐT.

Trao đổi, làm việc với khách hàng để đi đến ký kết hợp đồng.

Có kinh nghiệm quản lý phòng kinh doanh

Báo cáo tiến độ với chủ đầu tư.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật: xây dựng, giao thông, kiến trúc, bách khoa...hoặc Ngôn ngữ Trung

Có 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

4 năm kinh nghiệm

Trình độ tiếng Trung tương đương HSK5 trở lên.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc

Trung thực, bảo mật thông tin có liên quan đến công việc.

Có kỹ năng giao tiếp, khai thác thông tin.

Quyền Lợi

Thu nhập: từ 30.000.000 trở lên - mức lương cạnh tranh xứng đáng với năng lực của ứng viên

Du lịch, nghỉ phép, phụ cấp theo chế độ công ty và các chế độ khác theo quy định của Pháp Luật.

Có xe công ty đưa đón khi đi gặp khách hàng.

Môi trường làm việc, chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

