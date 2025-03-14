Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, phân tích thị trường du lịch nội địa và Outbound tại các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, xác định cơ hội, xu hướng và thách thức nhằm đề xuất chiến lược phát triển phù hợp.
Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh, marketing nhằm mở rộng thị trường và tăng doanh thu.
Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu Perfect Tours tại các thị trường trọng điểm, đẩy mạnh hình ảnh chuyên nghiệp, uy tín trong lĩnh vực du lịch outbound.
Xây dựng quy trình bán hàng chuyên nghiệp, hiệu quả, cải tiến hệ thống phần mềm hỗ trợ bán hàng, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của đội ngũ kinh doanh
Đào tạo, giám sát và quản lý đội ngũ kinh doanh, đảm bảo đội ngũ có kỹ năng bán hàng tốt và am hiểu thị trường.
Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của Quản lý và thực tế công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán phòng nội địa, kinh nghiệm tư vấn, bán tour Trung - Nhật - Hàn
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình, khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác và khách hàng. Có sẵn data Đại lý, CTV du lịch và các khách hàng doanh nghiệp là 1 lợi thế.
Khả năng phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất các biện pháp cải thiện.
Khả năng quản lý và tổ chức công việc hiệu quả, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng.
Tiếng Anh giao tiếp.
Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận.
Thưởng hiệu quả kinh doanh theo cơ chế cùng các khoản phúc lợi khác theo chính sách của công ty.
Lương tháng 13
Phụ cấp ăn ca 35k/ bữa + gửi xe miễn phí
Chế độ Work from home cho CBNV ở xa
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Khám sức khỏe định kỳ
Chế độ BHSK, BHTN theo quy định của công ty
Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

