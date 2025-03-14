Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
- Hà Nội: Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu, phân tích thị trường du lịch nội địa và Outbound tại các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, xác định cơ hội, xu hướng và thách thức nhằm đề xuất chiến lược phát triển phù hợp.
Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh, marketing nhằm mở rộng thị trường và tăng doanh thu.
Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu Perfect Tours tại các thị trường trọng điểm, đẩy mạnh hình ảnh chuyên nghiệp, uy tín trong lĩnh vực du lịch outbound.
Xây dựng quy trình bán hàng chuyên nghiệp, hiệu quả, cải tiến hệ thống phần mềm hỗ trợ bán hàng, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của đội ngũ kinh doanh
Đào tạo, giám sát và quản lý đội ngũ kinh doanh, đảm bảo đội ngũ có kỹ năng bán hàng tốt và am hiểu thị trường.
Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của Quản lý và thực tế công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán phòng nội địa, kinh nghiệm tư vấn, bán tour Trung - Nhật - Hàn
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình, khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác và khách hàng. Có sẵn data Đại lý, CTV du lịch và các khách hàng doanh nghiệp là 1 lợi thế.
Khả năng phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất các biện pháp cải thiện.
Khả năng quản lý và tổ chức công việc hiệu quả, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng.
Tiếng Anh giao tiếp.
Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả kinh doanh theo cơ chế cùng các khoản phúc lợi khác theo chính sách của công ty.
Lương tháng 13
Phụ cấp ăn ca 35k/ bữa + gửi xe miễn phí
Chế độ Work from home cho CBNV ở xa
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Khám sức khỏe định kỳ
Chế độ BHSK, BHTN theo quy định của công ty
Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
