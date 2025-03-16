Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Ngày đăng tuyển: 16/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa V+ Hòa Bình, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Xây dựng kế hoạch bán hàng tuần/tháng/quý/năm đồng thời triển khai bán hàng và phát triển thị trường .
Xây dựng chương trình và giải pháp kích cầu nhằm duy trì và phát triển doanh số và thị trường. Đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển các hoạt động kinh doanh bền vững.
Am hiểu sản phẩm của công ty và đối thủ nhằm duy trì nguồn khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới.
Nắm vững được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình này.
Hướng dẫn đào tạo nhân viên nắm rõ chuyên môn sản phẩm và kỹ năng bán hàng , chăm sóc và giải quyết vấn đề.
Báo cáo công việc cho Quản Lý và BGĐ .
Định hướng và quản lý nhân viên trực thuộc làm việc theo văn hoá công ty ,qui trình làm việc và tương tác với các bộ phận khác một cách nhịp nhàng và linh hoạt.
Chịu trách nhiệm doanh số team, luôn đồng hành cùng nhân viên trong việc hướng dẫn chuyên môn và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
Lên kế hoạch và chủ trì cuộc họp hàng tuần, hàng tháng.
Giải quyết các vấn đề khiếu nại từ phía khách hàng liên quan đến công việc của nhóm.
Tương tác với các bộ phận nhịp nhàng, linh hoạt để hoàn thành chỉ tiêu và các công việc từ BGĐ

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TN Đại học ngành Kinh doanh, marketing...
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên cùng ngành nghề.
Trình độ vi tính: thành thạo vi tính văn phòng excel, word, PP...
Không ngại di chuyển, và đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 20-25 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)
Thưởng doanh số cá nhân, nhóm, thưởng nhân viên xuất sắc tháng, thưởng % trên giá trị hợp đồng, thưởng vượt chỉ tiêu. (Tổng thu nhập cao )
Thưởng doanh số từng tháng, từng quí và cuối năm.
Tăng lương theo năng lực, thành tích cá nhân.
HĐLĐ Chính thức, đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Được cung cấp tài khoản Grab phục vụ cho công việc
Được cũng cấp thẻ bảo hiểm y tế cao cấp của PVI
Nghỉ tất cả ngày CN, Lễ, Tết và chế độ nghỉ phép hàng tháng.
Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên.
Làm đủ 5 năm sẽ được thưởng 2 tháng lương.
Phụ cấp tiền cơm, điện thoai, xăng xe, tiền tiếp khách, công tác phí
Du lịch toàn công ty hằng năm.
Đồng nghiệp trẻ trung - năng động - thân thiện - cầu tiến
Văn phòng làm việc hiện đại - không gian mở thân thiện
Trải nghiệm thời gian thử việc thông qua việc được tham gia khóa đào tạo quy trình làm việc, Kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và tương tác với các phòng ban khác.
Làm việc giờ hành chính: 8 Am-5.30 Pm
Nghỉ 2 ngày thứ 7 hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TPHCM

