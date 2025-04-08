Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Land làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý mọi hoạt động của Phòng kinh doanh.

Chủ trì xây dựng và trình Ban lãnh đạo phê duyệt kế hoạch kinh doanh, tổ chức triển khai theo kế hoạch kinh doanh đã được duyệt.

Phân công công việc cụ thể và phù hợp, giao chỉ tiêu cho các nhân viên trong phòng. Trực tiếp triển khai, giám sát, đánh giá KPI của phòng.

Tổ chức triển khai các chiến dịch bán hàng, chính sách kinh doanh của công ty theo kế hoạch đã được Ban lãnh đạo phê duyệt.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, cơ quan truyền thông, các đại lý, các nhà cung cấp dịch vụ để triển khai công tác marketing, công tác bán hàng tại các dự án.

Tìm kiếm, khai thác, thiết lập mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng, khách hàng net. Duy trì, mở rộng đối tượng khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu đảm bảo phù hợp với phân khúc sản phẩm của từng dự án.

Trực tiếp đàm phán, thương thảo và kiểm soát tình hình thực hiện các hợp đồng có liên quan đến công tác bán hàng đối với các dự án của công ty.

Trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu, đàm phán, thương thảo với các khách hàng cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.

Chịu trách nhiệm kiểm soát doanh thu, chi phí, lợi nhuận phát sinh theo kế hoạch bán hàng đối với các dự án.

Thực hiện nghiên cứu, thu thập, thực hiện phân tích đánh giá các thông tin, diễn biến của thị trường để đề xuất, kiến nghị về chiến lược kinh doanh, marketing phù hợp với công việc cần triển khai.

Xây dựng các quy trình cần thiết liên quan đến công tác bán hàng.

Tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự của phòng. Lập kế hoạch và trực tiếp đào tạo chuyên môn, kỹ năng cho nhân sự của phòng.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, các trường thuộc chuyên ngành kinh tế.

Am hiểu sâu rộng về lĩnh vực bất động sản, nắm vững các quy định hiện hành có liên quan đến các dự án bất động sản;

Kinh nghiệm:

Đã làm quản lý cấp cao tối thiểu trong thời gian từ 4-6 năm tại các công ty là chủ đầu tư dự án bất động sản.

Đã từng trực tiếp tổ chức, triển khai thành công các công việc liên quan đến kế hoạch bán hàng cho tối thiểu 2 dự án bất động sản có quy mô tương tự.

Kỹ năng: Nhạy bén trong phân tích thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh linh hoạt và phù hợp với từng dự án; có kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, điều phối công việc hiệu quả; giao tiếp và thuyết trình và đàm phán tốt; có khả năng lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh; có khả năng kinh doanh, bán hàng, phân tích đánh giá và giải quyết vấn đề.

Thành thạo tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành bất động sản, có khả năng làm việc với đối tác, khách hàng và nhà đầu tư quốc tế.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.

Ngoại hình ưa nhìn, trung thực.

Có thể đi công tác nếu được yêu cầu.

Tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Land Thì Được Hưởng Những Gì

Team Building 1 lần/ năm, trong hoặc ngoài nước

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; tham gia BHSK theo chế độ của công ty.

Thưởng hiệu suất công việc theo công việc; Thưởng lương tháng 13, các ngày đặc biệt và các ngày Lễ, Tết…

Tăng lương hàng năm theo khả năng và sự đóng gópthực tế của cá nhân

Du lịch 1-2 lần/ năm (trong nước hoặc nước ngoài)

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được nghỉ phép 12 ngày trong năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được làm việc trực tiếp cùng các nhân sự cấp cao có chuyên môn, có kinh nghiệm; làm việc với các đối tác lớn, có uy tín trong nước và nước ngoài.

Được đào tạo đầy đủ về mô hình tổ chức, văn hóa doanh nghiệp, quy trình, chính sách và được tạo điều kiện tốt nhất để chủ động hoàn thành tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Land

