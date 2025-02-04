Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VINH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Xuất nhập khẩu:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hàng hóa xuất nhập khẩu: mã HS, mã hải quan, số lượng, giá trị và các thông tin khác trên tờ khai.

- Lưu trữ đầy đủ các chứng từ lô hàng: tờ khai, contract, invoice, BL, PL, phiếu nhập/ xuất kho và các giấy tờ khác (nếu có) dưới dạng bản mềm và bản cứng.

- Đảm bảo tiến độ mở tờ khai để kịp thời gian, phối hợp với Nhà vận tải xử lý các phát sinh: luồng vàng/ đỏ, quá cân, sửa tờ khai,…

- Làm giấy chứng nhận xuất xứ C/O và tìm hiểu các quy định liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

- Đăng ký/ Kết thúc Hợp đồng gia công, theo dõi lượng nhập xuất tồn nguyên liệu theo mã hải quan và mã kho, Xây dựng và theo dõi định mức sử dụng nguyên liệu từng hợp đồng gia công, thực hiện Báo cáo quyết toán hàng năm và quyết toán sau thông quan, xử lý nguyên liệu, phế liệu theo đúng quy định.

Công việc chung:

- Phối hợp với kế toán theo dõi chi phí vận chuyển; đinh mức nhập xuất nguyên phụ liệu.

- Cập nhập các thay đổi về chính sách liên quan đến xuất nhập khẩu và tư vấn kịp thời cho Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan.

- Cập nhật các quy định hải quan liên quan đến hoạt động của công ty để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật về hải quan; đối ứng với cơ quan kiểm tra khi cần thiết.

- Giám sát, phân công công việc cho các thành viên trong bộ phận.