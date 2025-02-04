Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm và phát triển đối tác xuất khẩu quốc tế cho VitaDairy.

• Quản lý và theo dõi toàn bộ quy trình từ đàm phán, ký kết hợp đồng, phối hợp sản xuất, đến giao hàng.

• Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất khẩu hàng hóa.

• Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.

• Làm việc với NCC để xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình xuất khẩu hàng hóa.

• Quản lý hồ sơ và lưu trữ đầy đủ các thông tin liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Kinh doanh quốc tế, ...

• Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong xuất khẩu, phát triển thị trường B2B trong ngành thực phẩm, dinh dưỡng.

• Am hiểu về quy trình hải quan, logistics & các tiêu chuẩn sản phẩm (như Halal, FDA, ...).

• Thành thạo tiếng Anh, có thêm ngôn ngữ khác là điểm cộng.

• Kỹ năng đàm phán cao.

• Kỹ năng phối hợp đa phòng ban, chủ động trong công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh.

• Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với vai trò là cầu nối giữa công ty và khách hàng quốc tế.

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam

