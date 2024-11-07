Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: j03 - L10 An Phú Villa, Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bóc tách thiết kế bản vẽ tủ điện theo công nghệ và hồ sơ dự án.

- Thiết kế lập trình hệ thống tự động hóa PLC, SCADA. ( siemens, mitsu, ABB,...)

- Triển khai các công trình của công ty tại văn phòng và công trường và linh hoạt trong công việc.

- Chịu trách nhiệm quản lý đội lắp đặt theo bản vẽ tại xưởng.

- Chủ nhiệm dự án ( giám sát và lên kế hoạch cho dự án).

- Trao đổi công việc để làm rõ phạm vi công việc với khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 5-10 năm kinh nghiệm chuyên ngành.

-Tuổi sinh năm 1996 trở về trước.

- Ưu tiên có bằng lái xe oto.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, tự động hóa,...

- Biết và hiểu về PLC siemens, Mitsu dòng Q, AB, Biến tần,...

- Đã từng làm các dự án SCADA, Wincc, Visu++

- Nắm rõ được các thiết bị điện trong công nghiệp: Aptomat, contactor,....

- Hiểu được 1 trong các chuẩn truyền thông trong công nghiệp: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profile net,...

- Biết quản lý đội nhóm, quản lý công việc.

- Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel,... Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng như máy in, máy fax....

- Kỹ năng giao tiếp ứng biến tốt.

- Có gia đình và cầu tiến trong công việc là 1 lợi thế!

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, từ 200-300 triệu/Năm tùy theo năng lực và kinh nghiệm. (Doanh thu năm)

- Thời gian đi công tác nhiều nhất 2-10 ngày. (Chủ yếu công việc tại Hà Nội)

- Được sử dụng xe oto công ty đi lại công việc.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

- Thưởng lễ, Tết, ngày nghỉ trong năm theo quy định của công ty.

- Thưởng cuối năm theo doanh thu và lợi nhuận của toàn thể công ty.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD

