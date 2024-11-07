Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD
- Hà Nội: j03
- L10 An Phú Villa, Dương Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận
- Bóc tách thiết kế bản vẽ tủ điện theo công nghệ và hồ sơ dự án.
- Thiết kế lập trình hệ thống tự động hóa PLC, SCADA. ( siemens, mitsu, ABB,...)
- Triển khai các công trình của công ty tại văn phòng và công trường và linh hoạt trong công việc.
- Chịu trách nhiệm quản lý đội lắp đặt theo bản vẽ tại xưởng.
- Chủ nhiệm dự án ( giám sát và lên kế hoạch cho dự án).
- Trao đổi công việc để làm rõ phạm vi công việc với khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tuổi sinh năm 1996 trở về trước.
- Ưu tiên có bằng lái xe oto.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, tự động hóa,...
- Biết và hiểu về PLC siemens, Mitsu dòng Q, AB, Biến tần,...
- Đã từng làm các dự án SCADA, Wincc, Visu++
- Nắm rõ được các thiết bị điện trong công nghiệp: Aptomat, contactor,....
- Hiểu được 1 trong các chuẩn truyền thông trong công nghiệp: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profile net,...
- Biết quản lý đội nhóm, quản lý công việc.
- Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel,... Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng như máy in, máy fax....
- Kỹ năng giao tiếp ứng biến tốt.
- Có gia đình và cầu tiến trong công việc là 1 lợi thế!
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian đi công tác nhiều nhất 2-10 ngày. (Chủ yếu công việc tại Hà Nội)
- Được sử dụng xe oto công ty đi lại công việc.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
- Thưởng lễ, Tết, ngày nghỉ trong năm theo quy định của công ty.
- Thưởng cuối năm theo doanh thu và lợi nhuận của toàn thể công ty.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
