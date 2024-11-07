Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD

Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: j03

- L10 An Phú Villa, Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bóc tách thiết kế bản vẽ tủ điện theo công nghệ và hồ sơ dự án.
- Thiết kế lập trình hệ thống tự động hóa PLC, SCADA. ( siemens, mitsu, ABB,...)
- Triển khai các công trình của công ty tại văn phòng và công trường và linh hoạt trong công việc.
- Chịu trách nhiệm quản lý đội lắp đặt theo bản vẽ tại xưởng.
- Chủ nhiệm dự án ( giám sát và lên kế hoạch cho dự án).
- Trao đổi công việc để làm rõ phạm vi công việc với khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 5-10 năm kinh nghiệm chuyên ngành.
-Tuổi sinh năm 1996 trở về trước.
- Ưu tiên có bằng lái xe oto.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, tự động hóa,...
- Biết và hiểu về PLC siemens, Mitsu dòng Q, AB, Biến tần,...
- Đã từng làm các dự án SCADA, Wincc, Visu++
- Nắm rõ được các thiết bị điện trong công nghiệp: Aptomat, contactor,....
- Hiểu được 1 trong các chuẩn truyền thông trong công nghiệp: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profile net,...
- Biết quản lý đội nhóm, quản lý công việc.
- Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel,... Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng như máy in, máy fax....
- Kỹ năng giao tiếp ứng biến tốt.
- Có gia đình và cầu tiến trong công việc là 1 lợi thế!

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, từ 200-300 triệu/Năm tùy theo năng lực và kinh nghiệm. (Doanh thu năm)
- Thời gian đi công tác nhiều nhất 2-10 ngày. (Chủ yếu công việc tại Hà Nội)
- Được sử dụng xe oto công ty đi lại công việc.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
- Thưởng lễ, Tết, ngày nghỉ trong năm theo quy định của công ty.
- Thưởng cuối năm theo doanh thu và lợi nhuận của toàn thể công ty.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG TVD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: J03-L10 An phú villa, Dương nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

