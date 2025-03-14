Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG THIẾT KẾ DLB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 21, Tòa Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng các kế hoạch cho các chiến dịch Quảng cáo Facebook, Tiktok…..

Lên ý tưởng và trực tiếp viết nội dung quảng cáo (bao gồm: viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng hình ảnh và video..).

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm .

Báo cáo, đánh giá kết quả của các chiến dịch quảng cáo và truyền thông mà mình thực hiện. Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo

Báo cáo kết quả chạy quảng cáo hàng ngày, tuần, tháng.

Quản lý các báo cáo của phòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop để làm việc ,có khả năng viết content tốt

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên đối với hàng trend và gia dụng

Có tư duy cơ bản về Marketing

Năng động, ngoan ngoãn, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực trong công việc ,tôn trọng các yêu cầu về Deadline.

Có khả năng phân tích tốt, nắm bắt được xu hướng, tâm lý người dùng internet theo từng lĩnh vực sản phẩm cần quảng cáo online.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG THIẾT KẾ DLB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 10-15M ( deal theo năng lực doanh số)+ Phụ cấp ( ăn trưa,vé xe)+ Lương doanh số+ Thưởng hiệu suất công việc . Tổng thu nhập trung bình từ 20-30 triệu

Văn phòng đẹp, môi trường chuyên nghiệp trẻ trung,năng động, đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm,cạnh tranh lành mạnh để phát triển hết năng lực của mình.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng , cơ hội lên Leader,Trưởng phòng,Giám đốc chi nhánh rõ ràng,minh bạch.

Môi trường đào tạo chuyên nghiệp về Marketing & Content.Cải thiện kỹ năng giao tiếp,teamwork.

Đầy đủ các chế độ ,nghỉ phép có lương 2 ngày /1 tháng .

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định, sinh nhật, teambuilding,du lịch thường xuyên,các sự kiện thể thao mang tính chất gắn kết .

Hỗ trợ 100% chi phí các khóa học nâng cao kĩ năng.

Cơ sở vật chất sang-xịn-mịn, cung cấp CSVS.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG THIẾT KẾ DLB

