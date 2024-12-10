Tuyển Trưởng phòng Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT LY làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT LY
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT LY

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT LY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng., Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phân công công việc chính trong kỳ cho nhân viên trong phòng theo từng tháng và trực tiếp đánh giá năng lực làm việc của tất cả nhân viên trong phòng
2. Xây dựng kế hoạch công việc định kỳ từng tháng của từng mảng việc trong phòng
3. Báo cáo hàng tháng gửi lãnh đạo công ty
4. Đào tạo và nhân bản nhân viên cấp
5. Đại diện phòng sale & marketing thuyết trình các chiến lược lớn để tiếp cận khách hàng và thị trường, các sự kiện của công ty khi được cấp trên chỉ định
6. Tham gia các khóa học hoặc buổi đào tạo chuyên môn do công ty yêu cầu hoặc cá nhân đề xuất (được phê duyệt) để cải thiện, nâng cao nghiệp vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam – nữ từ 25- 35 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành có liên quan đến Marketing.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, từng làm trưởng phòng marketing từ 2 năm trở lên.
- Thành thạo trong việc lập kế hoạch, sang tạo và triển khai chiến dịch quảng cáo.
- Kinh nghiệm trong xác định đối tượng mục tiêu, kênh thu hút khách hàng tiềm năng.
- Kiến thức, kỹ năng về các công cụ phân tích trang web.
- Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.
- Sáng tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT LY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận
- Được đóng BHXH theo quy định
- Được hưởng các chế độ, chính sách đãi ngộ của công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện, trẻ trung và năng động.
- Được nghỉ 4 ngày/tháng.
- Được cung cấp chỗ ở, miễn phí 2 bữa ăn chính tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT LY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT LY

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT LY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 475 Nguyễn Văn Linh, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

