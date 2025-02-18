Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Trang sức Calista làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 26C An Trì, P Hùng Vương, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng chiến lược và chiến thuật tuyên truyền về công ty và gia tăng lưu lượng vào các kênh truyền thông chính thức của công ty.

- Triển khai các chiến dịch marketing thành công là điều mà trưởng phòng Marketing nên làm, từ việc hình thành ý tương cho đến khi thực thi.

- Thử nghiệm với nhiều kênh trả phí như tạo nội dung, quản lý nội dung, chiến dịch PPC, quản lý sự kiện, phương tiện truyền thông, chiến dịch xây dựng khách hàng tiềm năng, copywriting và phân tích hiệu quả.

- Tạo nội dung giá trị và hấp dẫn cho website và blog công ty nhằm thu hút và chuyển đổi nhóm khách hàng mục tiêu.

- Xây dựng mối quan hệ và đối tác chiến lược với các công ty và nhà cung cấp trong ngành.

- Lập và theo dõi ngân sách marketing hàng quý, hàng năm và phân bổ ngân sách hợp lý.

- Giám sát và phê duyệt tài liệu marketing, từ banner website cho đến brochure quảng cáo.

- Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu.

- Phân tích hành vi của người tiêu dùng và điều chỉnh các chiến dịch email và quảng cáo cho phù hợp.

- Chịu trách nhiệm với hiệu suất công việc của phòng/bộ phận marketing.

- Quản lý nhân viên trong bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Đại học các ngành có liên quan Sales, Marketing, Quản trị kinh doanh,…

– Kinh nghiệm 4 năm marketing, ít nnất 1 năm ở vị trí tương đương.

– Có kiến thức Marketing dày dạn, bài bản. Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing ở mọi khía cạnh (branding, sản phẩm, phân phối,...)

– Có khả năng phân tích thị trường.

– Khả năng lập kế hoạch marketing.

– Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

Tại Công ty TNHH Trang sức Calista Thì Được Hưởng Những Gì

– Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

– Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước

– Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện

– Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang sức Calista

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin