Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Z-Ton International Vina
- Hải Phòng: Cát Bi Plaza, số 1 Lê Hồng Phong, Lạc Viên, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch chiến lược và triển khai kế hoạch Marketing cho thương hiệu và các sản phẩm của công ty
Lập chiến lược, kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu và các sản phẩm công ty
Thực hiện kế hoạch, phối hợp triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả của từng hoạt động tiếp thị và truyền thông.
Dự trù, phân bổ ngân sách và kiểm soát chi phí phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo chi phí thực hiện.
Duy trì và xây dựng chiến lược tiếp thị & phát triển thương hiệu, sản phẩm của công ty trên các phương tiện truyền thông.
Kiểm soát thông tin liên quan đến thương hiệu trên các phương tiện truyền thông.
Tìm kiếm đối tác truyền thông bên ngoài (KOL, KOC, người nổi tiếng...)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 25-35
Thời gian làm việc: Toàn thời gian - nghỉ chủ nhật, nghỉ 2 thứ 7/ tháng
Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu
Tại Công ty TNHH Z-Ton International Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến trong môi trường bình đẳng
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI