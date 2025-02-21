Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Cát Bi Plaza, số 1 Lê Hồng Phong, Lạc Viên, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch chiến lược và triển khai kế hoạch Marketing cho thương hiệu và các sản phẩm của công ty

Lập chiến lược, kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu và các sản phẩm công ty

Thực hiện kế hoạch, phối hợp triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả của từng hoạt động tiếp thị và truyền thông.

Dự trù, phân bổ ngân sách và kiểm soát chi phí phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo chi phí thực hiện.

Duy trì và xây dựng chiến lược tiếp thị & phát triển thương hiệu, sản phẩm của công ty trên các phương tiện truyền thông.

Kiểm soát thông tin liên quan đến thương hiệu trên các phương tiện truyền thông.

Tìm kiếm đối tác truyền thông bên ngoài (KOL, KOC, người nổi tiếng...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm việc công việc Marketing, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm, Có kiến thức tốt về Digtal marketing, am hiểu các thuật toán của các nền tảng xã hội (Google, facebook, tiktok).

Độ tuổi: 25-35

Thời gian làm việc: Toàn thời gian - nghỉ chủ nhật, nghỉ 2 thứ 7/ tháng

Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu

Tại Công ty TNHH Z-Ton International Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo

Cơ hội thăng tiến trong môi trường bình đẳng

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Z-Ton International Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin