Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Bình Bfc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty TNHH Bình Bfc
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đồng Nai, CCN Thạnh Phú – Thiện Tân, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Mô tả công việc
• Thiết kế sản phẩm mới, cải tiến phát triển từ sản phẩm đã có
• Triển khai công tác làm mẫu sản phẩm mới
• Xây dựng và cập nhật định mức NVL đối với các sản phẩm mới và các sản phẩm cải tiến phát triển
• Công việc chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kỹ thuật/ mỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành có liên quan khác
• Sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật (Autocad 2D, 3D, 3dsmax, photoshop, inventor…)
• Ưu tiên hiểu biết trong lĩnh vực sản xuất hàng bàn, ghế…ngoài trời
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kỹ thuật/ mỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành có liên quan khác
• Sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật (Autocad 2D, 3D, 3dsmax, photoshop, inventor…)
• Ưu tiên hiểu biết trong lĩnh vực sản xuất hàng bàn, ghế…ngoài trời
Tại Công Ty TNHH Bình Bfc Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bình Bfc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI