Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Bình Bfc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc Khác
Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đồng Nai, CCN Thạnh Phú – Thiện Tân, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc

Mô tả công việc

• Thiết kế sản phẩm mới, cải tiến phát triển từ sản phẩm đã có

• Triển khai công tác làm mẫu sản phẩm mới

• Xây dựng và cập nhật định mức NVL đối với các sản phẩm mới và các sản phẩm cải tiến phát triển

• Công việc chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

• Kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kỹ thuật/ mỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành có liên quan khác

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật (Autocad 2D, 3D, 3dsmax, photoshop, inventor…)

• Ưu tiên hiểu biết trong lĩnh vực sản xuất hàng bàn, ghế…ngoài trời

Quyền Lợi

