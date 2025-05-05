Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Trưởng phòng nhân sự

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 53

- 55

- 57 đường Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng, tổ chức và giám sát việc thực hiện các chính sách, quy chế, quy trình liên quan đến quản trị nhân sự (trừ tuyển dụng).
Quản lý và cải tiến hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc (KPI, BSC hoặc các phương pháp phù hợp với đặc thù ngành BĐS).
Xây dựng chính sách lương thưởng, chế độ phúc lợi và các chương trình đãi ngộ nhân sự.
Quản lý công tác tính lương, BHXH, thuế TNCN và các chế độ liên quan theo đúng quy định pháp luật.
Thực hiện và giám sát công tác quản lý hồ sơ, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và các thủ tục liên quan.
Tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược nhân sự, cơ cấu tổ chức và văn hóa doanh nghiệp.
Đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân sự trong phòng; nâng cao năng lực quản trị nhân sự cho các cấp quản lý.
Theo dõi, kiểm soát ngân sách nhân sự; đảm bảo hiệu quả chi phí.
Là đầu mối làm việc với cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến nhân sự và lao động.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng Nhân sự trong các Công ty Bất động sản.
Hiểu biết sâu về Luật Lao động, BHXH, quy định pháp lý liên quan.
Có khả năng xây dựng hệ thống và cải tiến quy trình nhân sự.
Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và xử lý tình huống tốt.
Tư duy chiến lược, logic và chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên từng triển khai các hệ thống HRM, đánh giá năng lực, hoặc chuyển đổi số trong quản lý nhân sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng Up To 30.000.000 vnđ.
Thưởng lương tháng 13.
Thưởng Lễ, Tết.
Thưởng sinh nhật tiền hoặc quà.
Phụ cấp gửi xe.
Làm việc từ Thứ 02 đến Sáng Thứ 07 . (Sáng: từ 08h00 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

