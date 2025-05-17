Tuyển Trưởng phòng nhân sự Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Haberi - MT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Yêu Cầu Công Việc

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên , có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí nhân sự hoặc mong muốn phát triển thành Trưởng phòng nhân sự

- Có tinh thần trách nhiệm cao

- Kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý thời gian tốt, tổ chức công việc tốt.

Tại Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Haberi - MT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận (deal theo năng lực từ 15 - 25 Triệu)

- Thưởng Lễ, Tết, Tháng 13, sinh nhật.

- Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp

- Được làm miễn phí các dịch vụ tại Thẩm Mỹ khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Haberi - MT

