Tuyển Trưởng phòng nhân sự Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Haberi - MT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Haberi - MT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 16 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên , có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí nhân sự hoặc mong muốn phát triển thành Trưởng phòng nhân sự
- Có tinh thần trách nhiệm cao
- Kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý thời gian tốt, tổ chức công việc tốt.
Tại Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Haberi - MT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận (deal theo năng lực từ 15 - 25 Triệu)
- Thưởng Lễ, Tết, Tháng 13, sinh nhật.
- Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp
- Được làm miễn phí các dịch vụ tại Thẩm Mỹ khi trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Haberi - MT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
