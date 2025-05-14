Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thái Bình Dương
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Mức lương
23 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 331/7/20 Phan Huy Ích, P.14, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

• Hoạch định nguồn nhân lực phù hợp quy mô hoạt động công ty từng thời kỳ.
• Tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực.
• Quản lý, điều hành công tác hành chính nhân sự, thực hiện thủ tục nhân sự với tổ chức.
• Xây dựng & triển khai chính sách chi trả thu nhập, phúc lợi, đãi ngộ người lao động.
• Xây dựng tinh thần đội nhóm và xử lý xung đột lao động trong tổ chức.
• Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
• Xây dựng kế hoạch, quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ văn thư lưu trữ.
• Tham mưu cho Ban lãnh đạo về cơ cấu tổ chức, kế hoạch nhân sự dài hạn.

• Giới tính: Không yêu cầu
• Độ tuổi: 28 – 40 tuổi
• Trình độ học vấn: Đại học trở lên
• Chuyên môn yêu cầu: Kinh tế, luật, quản trị, hành chính, Quản trị nguồn nhân lực.
• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh
• Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook…)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 331/7/20 Phan Huy ích, P. 14, Q. Gò Vấp,Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

