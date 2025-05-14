Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thái Bình Dương
- Hồ Chí Minh: 331/7/20 Phan Huy Ích, P.14, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 23 - 25 Triệu
• Hoạch định nguồn nhân lực phù hợp quy mô hoạt động công ty từng thời kỳ.
• Tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực.
• Quản lý, điều hành công tác hành chính nhân sự, thực hiện thủ tục nhân sự với tổ chức.
• Xây dựng & triển khai chính sách chi trả thu nhập, phúc lợi, đãi ngộ người lao động.
• Xây dựng tinh thần đội nhóm và xử lý xung đột lao động trong tổ chức.
• Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
• Xây dựng kế hoạch, quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ văn thư lưu trữ.
• Tham mưu cho Ban lãnh đạo về cơ cấu tổ chức, kế hoạch nhân sự dài hạn.
Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: 28 – 40 tuổi
• Trình độ học vấn: Đại học trở lên
• Chuyên môn yêu cầu: Kinh tế, luật, quản trị, hành chính, Quản trị nguồn nhân lực.
• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh
• Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook…)
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thái Bình Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
