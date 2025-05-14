Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 25 Triệu

• Hoạch định nguồn nhân lực phù hợp quy mô hoạt động công ty từng thời kỳ.

• Tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực.

• Quản lý, điều hành công tác hành chính nhân sự, thực hiện thủ tục nhân sự với tổ chức.

• Xây dựng & triển khai chính sách chi trả thu nhập, phúc lợi, đãi ngộ người lao động.

• Xây dựng tinh thần đội nhóm và xử lý xung đột lao động trong tổ chức.

• Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

• Xây dựng kế hoạch, quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ văn thư lưu trữ.

• Tham mưu cho Ban lãnh đạo về cơ cấu tổ chức, kế hoạch nhân sự dài hạn.