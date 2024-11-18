Tuyển Trưởng phòng nhân sự HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 7 huỳnh Thúc Kháng kéo dài, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tổ chức Cải tiến & xây dựng hệ thống.

Tổ chức Tuyển dụng.

Tổ chức Đào tạo và Quản trị hiệu suất.

Tổ chức xây dựng, cải tiến và thực thi Chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi.

Tổ chức Truyền thông nội bộ, các chương trình hoạt động phát triển Văn hóa doanh nghiệp.

Tổ chức Quản trị hành chính.

Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của công ty.

Lập kế hoạch tổng thể của bộ phận và các kế hoạch chuyên đề

Phân bổ công việc cho nhân sự theo nhiệm vụ cố định và phát sinh

Tổ chức điều phối thực thi kế hoạch và thúc đẩy tiến độ.

Tổ chức xây dựng các báo cáo và quản trị mục tiêu của bộ phận.

Xử lý các vấn đề quan hệ lao động.

Đối ngoại liên bộ phận và bên ngoài công ty trong phạm vị nhiệm vụ chính

Tham mưu cho BGĐ về cơ cấu tổ chức điều hành, công tác đào tạo tuyển dụng, phương án lương bổng khen thưởng & phúc lợi, công tác hành chính của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ độ tuổi từ 1985 – 1992

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan;

Kinh nghiệm làm việc 3 năm ở vị trí trưởng phòng/giám đốc nhân sự

Khả năng làm việc độc lập, chủ động nắm bắt công việc nhanh.

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, điều phối công việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học.

Có laptop kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Quyền Lợi

Mức lương cơ bản từ 25 - 30 triệu/tháng + KPI + Phụ cấp ăn

Hỗ trợ BHXH.

Du lịch hàng năm.

Chế độ phúc lợi: sinh nhật , hiếu hỉ, ốm đau, thưởng tết, lương tháng 13, phép năm, ...

Xét tăng lương: theo đợt của công ty.

Được đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về Nhân Sự.

Môi trường trẻ, thân thiện, năng động, thử thách.

Được giảm giá khi sử dụng các dịch vụ của công ty.

