Tuyển Trưởng phòng nhân sự HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 7 huỳnh Thúc Kháng kéo dài, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tổ chức Cải tiến & xây dựng hệ thống.
Tổ chức Tuyển dụng.
Tổ chức Đào tạo và Quản trị hiệu suất.
Tổ chức xây dựng, cải tiến và thực thi Chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi.
Tổ chức Truyền thông nội bộ, các chương trình hoạt động phát triển Văn hóa doanh nghiệp.
Tổ chức Quản trị hành chính.
Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của công ty.
Lập kế hoạch tổng thể của bộ phận và các kế hoạch chuyên đề
Phân bổ công việc cho nhân sự theo nhiệm vụ cố định và phát sinh
Tổ chức điều phối thực thi kế hoạch và thúc đẩy tiến độ.
Tổ chức xây dựng các báo cáo và quản trị mục tiêu của bộ phận.
Xử lý các vấn đề quan hệ lao động.
Đối ngoại liên bộ phận và bên ngoài công ty trong phạm vị nhiệm vụ chính
Tham mưu cho BGĐ về cơ cấu tổ chức điều hành, công tác đào tạo tuyển dụng, phương án lương bổng khen thưởng & phúc lợi, công tác hành chính của công ty.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi từ 1985 – 1992
Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan;
Kinh nghiệm làm việc 3 năm ở vị trí trưởng phòng/giám đốc nhân sự
Khả năng làm việc độc lập, chủ động nắm bắt công việc nhanh.
Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, điều phối công việc và xử lý các vấn đề phát sinh;
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học.
Có laptop kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Tại HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 25 - 30 triệu/tháng + KPI + Phụ cấp ăn
Hỗ trợ BHXH.
Du lịch hàng năm.
Chế độ phúc lợi: sinh nhật , hiếu hỉ, ốm đau, thưởng tết, lương tháng 13, phép năm, ...
Xét tăng lương: theo đợt của công ty.
Được đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về Nhân Sự.
Môi trường trẻ, thân thiện, năng động, thử thách.
Được giảm giá khi sử dụng các dịch vụ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG

HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 9 hẻm 157/29/9 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

