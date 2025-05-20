Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATONG (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Việt Hương 2, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

搭建符合越南法规的招聘、薪酬、绩效、员工关系管理体系

主导公司各岗位招聘

处理劳资纠纷，规避用工风险（如罢工、社保稽查等）

外部政务部门的沟通协调，如安全/环保/劳工

设计跨文化管理方案，协调中越团队协作

Xây dựng hệ thống tuyển dụng, lương thưởng, đánh giá hiệu suất và quản lý quan hệ lao động tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Chủ trì tuyển dụng cho tất cả vị trí.

Giải quyết tranh chấp lao động, phòng tránh rủi ro (đình công, kiểm tra BHXH...).

Phối hợp và giao tiếp với các cơ quan chính quyền bên ngoài như lĩnh vực an toàn, môi trường và lao động.

Thiết kế giải pháp quản lý đa văn hóa, điều phối hợp tác giữa đội ngũ Trung - Việt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

学历：人力资源、管理学专科及以上。

经验：5年以上HR全模块经验，3年以上管理岗，制造业背景优先。

语言：越南语母语，中文精通。

精通越南劳动法、社保政策及用工风险规避。

熟悉当地招聘渠道（JobStreet、VietnamWorks等）。

能独立建设和完善绩效考核方案

Học vấn: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Nhân sự, Quản lý hoặc liên quan.

Kinh nghiệm: 5+ năm kinh nghiệm toàn diện về HR, 3+ năm quản lý, ưu tiên ứng viên từ ngành sản xuất.

Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Việt (bản ngữ), tiếng Trung thành thạo

Thông thạo Luật Lao động Việt Nam, chính sách BHXH và biện pháp phòng tránh rủi ro lao động.

Hiểu rõ kênh tuyển dụng địa phương (JobStreet, VietnamWorks...).

Có khả năng xây dựng & hoàn thiện hệ thống KPI.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATONG (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN)

Teambuilding, các hoạt động vào ngày lễ phép

Các ngày lễ phép theo quy định nhà nước

Lương tháng Tháng 13

Xét tăng lương theo chu kỳ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATONG (VIỆT NAM)

