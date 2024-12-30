Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến lược Đào tạo và Phát triển năng lực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành Manufacturing đủ năng lực đáp ứng được mục tiêu giai đoạn và tầm nhìn chiến lược của ngành.

1.1 Xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về Đào tạo và Phát triển năng lực thông qua phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp và phát triển đội ngũ kế thừa

1.2 Xây dựng ma trận Năng lực (Competencies) cho các Khối/Phòng ban trong BU

1.3 Nhận diện GAP về năng lực lãnh đạo, kỹ năng quản lý của cấp quản lý của BU

1.4 Phối hợp với các Trưởng Khối/Phòng ban/Bộ phận xây dựng các chương trình đào tạo chuyên môn cho từng Khối/Phòng ban/Bộ phận

1.5 Xây dựng chương trình đào tạo phát triển kỹ năng mềm cho nhân viên các cấp, khối, toàn ngành theo nhu cầu phát triển của tổ chức

1.6 Phối hợp HR O&TD thực hiện chương trình tài năng và xác định chính sách về chương trình tài năng để nâng cao năng lực đội ngũ, xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa

1.7 Hỗ trợ Lãnh đạo BU lập kế hoạch kế thừa cho quản lý cấp cao và các vị trí quan trọng; và nhận diện các năng lực cần thiết chính cho các cấp đó

1.8 Tư vấn lãnh đạo BU/ BP chức năng để nhận diện các ứng viên tiềm năng và đảm bảo các ứng viên đó nhận được đầy đủ sự bồi dưỡng và học hỏi kinh nghiệm

1.9 Phối hợp HR O&TD xây dựng lộ trình nghề nghiệp và xem xét lại hàng năm

1.10 Làm việc với các Khối/Phòng ban/Bộ phận triển khai lộ trình nghề nghiệp và yêu cầu luân chuyển nhân viên