Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Thôn Lựu Phố, Xã Mỹ Phúc, Thành phố Nam Định, Nam Định, TP Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý sản xuất: Lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát quy trình sản xuất để đạt công suất thiết bị và kế hoạch sản xuất.
Quản lý sản xuất:
- Đảm bảo chất lượng: Thiết lập và duy trì tiêu chuẩn chất lượng, giám sát việc tuân thủ quy định chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Đảm bảo chất lượng:
- Quản lý nhân sự
- Tối ưu hóa chi phí: Tối ưu hóa nguồn lực và chi phí sản xuất, giảm thiểu chi phí không cần thiết và hao hụt.
- Tối ưu hóa chi phí:
- Quản lý máy móc, thiết bị: Theo dõi và bảo trì máy móc để giảm thời gian ngừng hoạt động và tăng hiệu suất máy móc.
- Quản lý máy móc, thiết bị:
- Tuân thủ quy định an toàn: Đảm bảo quy trình sản xuất tuân thủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm.
- Tuân thủ quy định an toàn:
- Báo cáo và phân tích
- Quản lý nguyên vật liệu: Quản lý việc nhập, xuất và tồn kho nguyên vật liệu, đảm bảo cung ứng kịp thời và giảm thiểu lãng phí.
- Quản lý nguyên vật liệu:
- Liên kết với các bộ phận khác: Phối hợp với các bộ phận như Kế hoạch sản xuất, Mua hàng, Kỹ thuật và Kinh doanh để đảm bảo sự liên tục trong sản xuất và cung ứng.
- Liên kết với các bộ phận khác:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan đến Quản lý Sản xuất, Kỹ thuật Công nghiệp hoặc lĩnh vực liên quan.
- Trình độ:
- Kinh nghiệm: Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành sản xuất.
- Kinh nghiệm:
- Kỹ năng:
+ Quản lý, lập kế hoạch, tổ chức và điều hành sản xuất.
+ Kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề tốt.
+ Thành thạo tin học văn phòng (Excel, phần mềm quản lý sản xuất).
- Phẩm chất cá nhân: Chịu được áp lực công việc cao, trách nhiệm, linh hoạt và chủ động.
- Phẩm chất cá nhân:

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, phụ cấp ăn trưa
- Thưởng lễ, Tết theo quy định công ty.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Luật Lao động.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và cơ hội thăng tiến.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Lựu Phố, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

