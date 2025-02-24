Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Nội dung công việc:

1. Tính giá thành sản phẩm, báo cáo tiêu hao sản xuất, kiểm soát định mức giá thành sản phẩm

2. Kiểm soát công tác nhập xuất tồn kho vật tư, sản phẩm dở dang, thành phẩm

3. Kiểm tra hồ sơ thanh toán, công nợ mua hàng

4. Rà soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng!

• Nữ tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng.

• Tuổi đời từ 25-30 tuổi.

• Có kinh nghiệm kế toán giá thành ít nhất 2 năm trở lên.

• Ưu tiên những người có kinh nghiệm trong ngành hàng Điện gia dụng, Điện tử và các công ty sản xuất.

• Chịu được áp lực công việc (đi làm sau Tết)

