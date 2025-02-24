Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Nội dung công việc:
1. Tính giá thành sản phẩm, báo cáo tiêu hao sản xuất, kiểm soát định mức giá thành sản phẩm
2. Kiểm soát công tác nhập xuất tồn kho vật tư, sản phẩm dở dang, thành phẩm
3. Kiểm tra hồ sơ thanh toán, công nợ mua hàng
4. Rà soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng!
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nữ tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng.
• Tuổi đời từ 25-30 tuổi.
• Có kinh nghiệm kế toán giá thành ít nhất 2 năm trở lên.
• Ưu tiên những người có kinh nghiệm trong ngành hàng Điện gia dụng, Điện tử và các công ty sản xuất.
• Chịu được áp lực công việc (đi làm sau Tết)
