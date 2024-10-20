Tuyển Trưởng phòng tài chính Nhất Tín Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý tài chính (Financial Management):

• Phân tích và lập kế hoạch tài chính: Xây dựng các kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, dự đoán doanh thu, chi phí, và lợi nhuận.

• Quản lý vốn lưu động: Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn lưu động nhằm đảm bảo hiệu quả tài chính và dòng tiền ổn định.

• Kiểm soát chi phí: Phát triển và thực hiện các chiến lược nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động và cải thiện hiệu suất tài chính tổng thể.

• Dự báo và đánh giá rủi ro tài chính: Thực hiện phân tích rủi ro, đánh giá các yếu tố tài chính có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và sự phát triển bền vững của công ty.

2. Lập kế hoạch đầu tư

• Đánh giá cơ hội đầu tư: Phân tích và đánh giá các dự án đầu tư, đưa ra khuyến nghị đầu tư dựa trên khả năng sinh lời, thời gian hoàn vốn, và các yếu tố rủi ro.

• Quản lý danh mục đầu tư: Theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, điều chỉnh và cân đối nguồn vốn để đảm bảo lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

• Tối ưu hóa nguồn vốn: Đảm bảo rằng các nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đồng thời tìm kiếm các cơ hội tài chính mới nhằm tăng cường lợi nhuận đầu tư cho công ty.

3. Quản trị rủi ro (Risk Management):

• Đánh giá và quản lý rủi ro tài chính: Xác định, phân tích và đánh giá các yếu tố rủi ro tài chính có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đưa ra các giải pháp phòng ngừa.

• Phát triển chính sách kiểm soát rủi ro: Xây dựng và thực hiện các quy trình kiểm soát tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động và tuân thủ các quy định về tài chính.

• Bảo hiểm tài chính: Xem xét và đánh giá các phương án bảo hiểm nhằm bảo vệ tài sản của công ty khỏi các rủi ro tiềm tàng.

4. Báo cáo tài chính và tuân thủ (Financial Reporting & Compliance):

• Lập và trình bày báo cáo tài chính: Đảm bảo rằng các báo cáo tài chính chính xác và đầy đủ, phản ánh tình hình tài chính thực tế của công ty theo các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).

• Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định về tài chính và thuế, bao gồm việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ.

• Phân tích số liệu tài chính: Thực hiện phân tích tài chính định kỳ, cung cấp thông tin và dữ liệu để hỗ trợ quyết định chiến lược cho Ban Giám đốc.

5. Chiến lược tài chính và hợp tác với Ban Lãnh đạo (Strategic Finance & Executive Collaboration):

• Hỗ trợ quyết định chiến lược: Đóng vai trò tư vấn tài chính cho Ban Lãnh đạo trong các quyết định chiến lược, bao gồm phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường và tối ưu hóa hoạt động.

• Thực hiện các chiến lược tài chính dài hạn: Phát triển và thực hiện các chiến lược tài chính tổng thể nhằm hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực tài chính, với ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý tài chính cấp cao, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Chuyển phát, Logistics nói chung,... Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong mảng FP&A, kiểm toán. Kinh nghiệm làm việc tại một trong các công ty Big4 là một lợi thế.

• Kỹ năng phân tích tài chính: Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ phân tích tài chính và quản lý rủi ro.

• Kỹ năng lãnh đạo: Khả năng lãnh đạo và phát triển đội ngũ, cùng với khả năng ra quyết định dựa trên phân tích số liệu tài chính chính xác.

Tại Nhất Tín Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: Thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh, KPI, lễ tết,... Nghỉ phép có lương: 12 ngày nghép có lương/năm. Đầy đủ chế độ BH theo Luật Lao động Đào tạo: thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhất Tín Logistics

