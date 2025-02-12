Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG
- Hồ Chí Minh: 62 Đường số 7, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 8 - 15 USD
• Tìm hiểu nhu cầu khách hàng (tiềm năng) kênh GT/KA và giới thiệu công ty/ sản phẩm, chào bán hàng hoặc lấy thông tin khách hàng
• Chăm sóc khách hàng (cũ) thuộc kênh GT/KA và đề xuất mua lại sản phẩm hoặc mua thêm sản phẩm mới;
• Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh cho các khu vực được giao nhiệm vụ quản lý
• Báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu quản lý
Số lượng:
- TP.Hồ Chí Minh: 3 người
- Hà Nội : 1 người (Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội)
Với Mức Lương 8 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng khối ngành kinh tế, kinh doanh, thương mại
• Có khả năng giao tiếp. Chịu khó
• Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng Kênh GT / MT/ Key Account (KA)/ Horeca
*Quyền lợi được hưởng
Tại CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI