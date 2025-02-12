Tuyển Trưởng phòng tài chính Tập Đoàn Sun Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Tập Đoàn Sun Group
- Hà Nội: Tầng 2. Tòa T3, Sun Grand City Ancora Residence số 3 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
*Nhiệm vụ*
- Xây dựng kế hoạch Marketing Thương hiệu và phuc vụ kinh doanh trong ngắn hạn, trung hạn hoặc theo chiến dịch nhằm phục vụ:
- Hoạt động vùng đất/ điểm đến
- Thúc đẩy kinh doanh, hỗ trợ bán hàng thương hiệu Sun World, Sun Hospitality và các thương hiệu trực thuộc
- Thúc đẩy kinh doanh, hỗ trợ bán hàng thương hiệu Sun Property và các thương hiệu thành viên Sun Group
*Bao gồm:*
- Lên kế hoạch, phương án nghiên cứu định hướng phát triển kinh doanh, sản phẩm
- Lên kế hoạch, ngân sách, triển khai hoạt động marketing phục vụ kinh doanh theo kế hoạch - ngân sách tổng thể đã được phê duyệt (Bao gồm sự kiện bán hàng, quảng bá các chương trình khuyến mại, hậu mãi, tri ân khách hàng...)
- Phương án, ngân sách Triển khai hoạt động marketing phục vụ vận hành tại chỗ (Bao gồm thiết kế tài liệu, biển bảng chỉ dẫn, thông báo...)
- Quản trị hệ thống Bảng biển phục vụ kinh doanh vận hành (quy hoạch hệ thống biển bảng, triển khai, lên phương án bảo dưỡng, bảo trì)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập Đoàn Sun Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh
Quyền lợi bảo hiểm y tế Suncare (miễn phí cho CBNV và ưu đãi dành cho gia đình), chương trình khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Mặt Trời của Sun GrouP
Hỗ trợ ưu đãi Bất động sản, tín dụng ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Sun Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
