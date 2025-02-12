Tuyển Trưởng phòng tài chính Tập Đoàn Sun Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

*Nhiệm vụ*

- Xây dựng kế hoạch Marketing Thương hiệu và phuc vụ kinh doanh trong ngắn hạn, trung hạn hoặc theo chiến dịch nhằm phục vụ:

- Hoạt động vùng đất/ điểm đến

- Thúc đẩy kinh doanh, hỗ trợ bán hàng thương hiệu Sun World, Sun Hospitality và các thương hiệu trực thuộc

- Thúc đẩy kinh doanh, hỗ trợ bán hàng thương hiệu Sun Property và các thương hiệu thành viên Sun Group

*Bao gồm:*

- Lên kế hoạch, phương án nghiên cứu định hướng phát triển kinh doanh, sản phẩm

- Lên kế hoạch, ngân sách, triển khai hoạt động marketing phục vụ kinh doanh theo kế hoạch - ngân sách tổng thể đã được phê duyệt (Bao gồm sự kiện bán hàng, quảng bá các chương trình khuyến mại, hậu mãi, tri ân khách hàng...)

- Phương án, ngân sách Triển khai hoạt động marketing phục vụ vận hành tại chỗ (Bao gồm thiết kế tài liệu, biển bảng chỉ dẫn, thông báo...)

- Quản trị hệ thống Bảng biển phục vụ kinh doanh vận hành (quy hoạch hệ thống biển bảng, triển khai, lên phương án bảo dưỡng, bảo trì)