Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Hydrotech H&p làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty TNHH Hydrotech H&p
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa C2, D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa chất xử lý nước tuần hoàn, nước thải. Am hiểu về các hệ thống Cooling Tower, RO, Boiler….
• Có kiến thức và am hiểu về thị trường hóa chất khu vực miền Bắc
• Chăm sóc các khách hàng hiện có; tìm kiếm và phát triển các khách hàng tiềm năng
• Chuẩn bị và trình bày báo cáo bán hàng cho thấy khối lượng bán hàng, doanh số tiềm năng.
• Quản lý kho, lên kế hoạch đặt hàng và sắp xếp kế hoạch giao hàng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giới tính: Nam.
• Số lượng: 2 người
1 tại văn phòng Hà Nội, 1 tại văn phòng Hồ Chí minh
• Tốt nghiệp đại học trở lên
• Yêu cầu chuyên môn: Hóa sinh hoặc môi trường.
• Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
• Quản lý thời gian và tiến độ công việc.
• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Windows, Word, Excel ).
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
Tại Công Ty TNHH Hydrotech H&p Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hydrotech H&p
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
