Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Hydrotech H&p làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C2, D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa chất xử lý nước tuần hoàn, nước thải. Am hiểu về các hệ thống Cooling Tower, RO, Boiler….

• Có kiến thức và am hiểu về thị trường hóa chất khu vực miền Bắc

• Chăm sóc các khách hàng hiện có; tìm kiếm và phát triển các khách hàng tiềm năng

• Chuẩn bị và trình bày báo cáo bán hàng cho thấy khối lượng bán hàng, doanh số tiềm năng.

• Quản lý kho, lên kế hoạch đặt hàng và sắp xếp kế hoạch giao hàng

• Giới tính: Nam.

• Số lượng: 2 người

1 tại văn phòng Hà Nội, 1 tại văn phòng Hồ Chí minh

• Tốt nghiệp đại học trở lên

• Yêu cầu chuyên môn: Hóa sinh hoặc môi trường.

• Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

• Quản lý thời gian và tiến độ công việc.

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Windows, Word, Excel ).

• Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

Tại Công Ty TNHH Hydrotech H&p Thì Được Hưởng Những Gì

