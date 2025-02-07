Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- QUẢN LÝ NHÂN SỰ:

+ Quản trị, giám sát công tác tiền lương, thưởng Lễ, Tết, phúc lợi.

+ Phân bổ nhân sự dự án, chi phí lương thưởng dự án.

+ Quản lý việc tham gia BHXH, tiếp đoàn thanh tra BHXH Quận, thành phố.

+ Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, chính sách phát triển nhân lực trong năm và dài hạn.

+ Đánh giá kết quả công việc và năng lực của từng cá nhân qua mỗi kỳ xét nâng lương, tái ký HĐLĐ.

+ Tham mưu, đề xuất TGĐ việc ký kết, gia hạn, chấm dứt HĐ thử việc, HĐLĐ chính thức ký theo Công ty và ký theo từng Dự án.

- QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH:

+ Soạn thảo, quản lý hệ thống các quy trình theo tiêu chuẩn ISO.

+ Quản lý, kiểm soát chi phí hành chính của toàn Công ty. Mua sắm, sửa chữa máy móc, trang thiết bị.

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý của Công ty (GPKD, Điều lệ, cổ phần

, chứng chỉ năng lực,…)

+ Tổ chức các sự kiện lớn của Công ty (Tất niên, du lịch, sinh nhật,…)

- QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG:

+ Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, định mức ngân sách tuyển dụng hàng tháng, hàng quý.

+ Tham gia phỏng vấn tất cả ứng viên của các vị trí tuyển dụng.