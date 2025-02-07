Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH GLOBAL
- Hồ Chí Minh: Phòng 301, Lầu 3, Số 140 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- QUẢN LÝ NHÂN SỰ:
+ Quản trị, giám sát công tác tiền lương, thưởng Lễ, Tết, phúc lợi.
+ Phân bổ nhân sự dự án, chi phí lương thưởng dự án.
+ Quản lý việc tham gia BHXH, tiếp đoàn thanh tra BHXH Quận, thành phố.
+ Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, chính sách phát triển nhân lực trong năm và dài hạn.
+ Đánh giá kết quả công việc và năng lực của từng cá nhân qua mỗi kỳ xét nâng lương, tái ký HĐLĐ.
+ Tham mưu, đề xuất TGĐ việc ký kết, gia hạn, chấm dứt HĐ thử việc, HĐLĐ chính thức ký theo Công ty và ký theo từng Dự án.
- QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH:
+ Soạn thảo, quản lý hệ thống các quy trình theo tiêu chuẩn ISO.
+ Quản lý, kiểm soát chi phí hành chính của toàn Công ty. Mua sắm, sửa chữa máy móc, trang thiết bị.
+ Thực hiện các thủ tục pháp lý của Công ty (GPKD, Điều lệ, cổ phần
, chứng chỉ năng lực,…)
+ Tổ chức các sự kiện lớn của Công ty (Tất niên, du lịch, sinh nhật,…)
- QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG:
+ Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, định mức ngân sách tuyển dụng hàng tháng, hàng quý.
+ Tham gia phỏng vấn tất cả ứng viên của các vị trí tuyển dụng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
