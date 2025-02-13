Tuyển Trưởng phòng tài chính Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

- Quản lý hoạt động lưu thông tiền toàn hệ thống hiệu quả, bao gồm tiền mặt và ngân hàng.

- Thanh toán các khoản chi phí kịp thời, theo đúng qui định.

- Hoàn thành kịp thời, chính xác việc ghi nhận sổ sách trong phạm vi công việc của Nhân viên tài chính.

- Hoàn chỉnh chứng từ thu chi theo đúng qui định, đảm bảo chứng từ lưu đúng, đủ và đẹp.

- Scan - lưu file chứng từ: Toàn bộ phiếu chi, phiếu thu và chứng từ ghi sổ hoàn tạm ứng

- Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng chính xác, kịp thời theo đúng quy định.

- Hoàn chỉnh kịp thời, chính xác số liệu kế toán và hóa đơn chứng từ theo sự phân công của cấp trên.

II.CHI TIẾT CÔNG VIỆC:

1. Chức năng và nhiệm vụ/ Functions & responsibilities

/ Functions & responsibilities

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động lưu thông tiền trong toàn hệ thống.

- Căn cứ vào kế hoạch chi và các chứng từ đã được duyệt được gởi từ kế toán thanh toán, kiểm tra lại lần cuối tính hợp lý và hợp lệ của khoản mục chi, sắp xếp thời gian thanh toán kịp thời cho từng đối tượng.

- Nhập dữ liệu sổ quỹ thu – chi tiền hằng ngày vào hệ thống kịp thời và chính xác.

- Thanh toán và xử lý kịp thời theo kế hoạch, thời hạn chi trả kể từ khi nhận chứng từ (Phiếu Thu - Chi) từ kế toán thanh toán và kế toán thu chuyển theo đúng qui định.

- Thanh toán và xử lý kịp thời theo kế hoạch, thời hạn chi trả kể từ khi nhận chứng từ (Phiếu Thu -

- Thực hiện đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng để thanh toán lương cho Cán bộ nhân viên, giáo viên trong hệ thống (nhận danh sách mở tài khoản từ Phòng nhân sự hạn cuối ngày 25, cung cấp tài khoản ngày 30 hàng tháng).